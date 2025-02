​Princezito lança música e videoclipe de “Garça Vermelha”

O cantor e compositor Princezito lançou, na semana passada, a música e o videoclipe de “Garça Vermelha”. Trata-se de um tema sobre uma espécie existente na ilha de Santiago, cuja preservação tem sido trabalhada pela Associação Lantuna.

Em entrevista ao Expresso das Ilhas , o biólogo marinho da Associação Lantuna, Samir Martins, explica que a música foi escrita por Princezito com base em algumas informações fornecidas pela associação.

“Falamos das ameaças às garças-vermelhas e das acções que podemos tomar para sua preservar. Explicamos o que é a Garça Vermelha, sua ecologia, por exemplo, o que ela vem, bebe e onde está localizado”, destaca.

A partir dessas informações, o cantor compôs uma letra com o objectivo de conscientizar as pessoas sobre o que deve e o que não deve ser feito para preservar essa espécie.

“É uma espécie ameaçada que existe apenas na ilha de Santiago. E, por estar restrito a uma única ilha, qualquer impacto local pode colocar a sua existência em risco. Por isso, há uma necessidade urgente de preservá-la”, afirma.

Conforme explicado, o objectivo da música é sensibilizar para a preservação da espécie, levando as pessoas a conhecerem melhor a Garça Vermelha e despertando a atenção para outras espécies igualmente vulneráveis. “Cabo Verde, por ser um arquipélago, sofre com diversas ameaças, como as mudanças climáticas e o aumento da temperatura do mar, tornando a sua biodiversidade ainda mais frágil”, alerta.

“Essa música soma-se a um conjunto de acções que estamos a desenvolver para conscientizar a população sobre a necessidade de preservar e conhecer melhor a nossa biodiversidade. Caso contrário, no futuro, essas espécies poderão desaparecer sem que as pessoas sequer conheçam”, acrescenta.

A música já está disponível nas plataformas digitais e está sendo reproduzida nas rádios.

A Lantuna é uma Associação Não Governamental que actua na conservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável em Cabo Verde.