​Santa Cruz recebe concerto do grupo Cabo Cuba Jazz no âmbito do Kriol Jazz Festival 2025

O município de Santa Cruz vai receber o concerto do grupo Cabo Cuba Jazz, um espectáculo programado no âmbito do Kriol Jazz Festival. O concerto acontece no dia 12 de Abril, na Praça dos Paços do Concelho.

O grupo actua no dia 10, na Pracinha da Escola Grande, na cidade da Praia e no dia 12, em Santa Cruz, em parceria com a câmara municipal.

No contexto deste evento, o promotor do Kriol Jazz Festival, José da Silva, reuniu-se nesta sexta-feira, 20, com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, e com o director da Cultura, Galileu Tavares, para acertar os detalhes do concerto.

Segundo o edil de Santa Cruz, esta iniciativa representa uma oportunidade única para os munícipes de Santa Cruz desfrutarem de um espectáculo de qualidade internacional, ao mesmo tempo que reforça a aposta do município na promoção da cultura e na dinamização turística local.

De acordo com a organização do evento, Cabo Cuba Jazz é um conjunto internacional que mistura a melodia das ilhas de Cabo Verde com uma porção generosa de rumba cubana, salsa e jazz. “O resultado é 100 por cento Cabo Cuba Jazz”.

A 14ª edição do Kriol Jazz Festival decorre nos dias 10, 11 e 12 de Abril, na cidade da Praia, consolidando-se como uma plataforma de intercâmbio cultural e de projecção da música crioula a nível internacional.

A edição deste ano do Kriol Jazz Festival vai homenagear o saxofonista Totinho, que faleceu no ano passado. Este ano, o KJF será inserido nas comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde.

Organizado pela Harmonia Lda, o Kriol Jazz Festival tem como um dos principais objectivos incentivar a circulação e a distribuição dos artistas e apoiar a profissionalização e a economia do país, tanto cultural como turística.