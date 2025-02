​BIC lança projecto ArtCultura Nexus

O Business Incubation Center (BIC) fará esta sexta-feira, 28, o lançamento do projecto ArtCultura Nexus: Empreendedorismo Inclusivo e Sustentável para Negócios Artísticos e Culturais. O evento será presidido pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, no TECH PARK (Edifício Conference Center).

Segundo uma nota enviada, com o financiamento do Instituto Camões e em parceria com as câmaras municipais, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a TVA e a Câmara de Comércio, o ArtCultura Nexus surge com a missão de transformar o sector artístico e cultural.

A mesma fonte explica que a iniciativa pretende superar desafios como o acesso limitado a oportunidades, a escassez de financiamento e a falta de inovação, proporcionando capacitação, incubação e suporte financeiro a empreendedores culturais.

“Mais do que fomentar a criatividade, o ArtCultura Nexus é um projecto de impacto social que busca promover o empreendedorismo inclusivo e sustentável, com especial atenção a grupos vulneráveis e outros grupos específicos, incluindo mulheres, pessoas com deficiência e indivíduos em reinserção social”, afirma.

O projecto tem como objectivo promover o empreendedorismo inclusivo e sustentável: incentivar a criação de negócios culturais que integrem a inovação e a tecnologia; capacitar grupos vulneráveis: Empoderar mulheres, pessoas com mobilidade reduzida e jovens, ampliando as suas oportunidades no setor; Estimular soluções tecnológicas: Incentivar a incorporação de inovações tecnológicas nos negócios culturais; Garantir a continuidade do projeto: Criar um fundo sustentável por meio do reembolso dos financiamentos concedidos.

Conforme a mesma fonte, o evento de lançamento do ArtCultura Nexus será uma oportunidade para artistas, empreendedores, investidores e stakeholders do sector cultural conhecerem melhor o projecto e as suas possibilidades de impacto.