​Terceira edição de Miss Cabo Verde International com inscrições abertas até 17 de Março

Já estão abertas as inscrições para a terceira edição de Miss Cabo Verde International que se vão prolongar até 17 de Março. Após o término das inscrições a organização dará início ao casting para seleccionar as 22 finalistas do concurso.

Segundo uma nota enviada, as candidatas podem inscrever-se através do site oficial do concurso, onde também encontrarão informações detalhadas sobre os regulamentos e requisitos de participação.

“O evento anual celebra a beleza, inteligência e liderança das mulheres cabo-verdianas, destacando-as como agentes de transformação a nível nacional e internacional”, frisa.

A organização explica que desde a sua criação em 2022, a Miss Cabo Verde International (MCVI) tem sido mais que um concurso de beleza tradicional.

“O projecto foi concebido como um catalisador de mudança social que serve como embaixador da cultura cabo-verdiana, promovendo o empoderamento feminino e a transformação social”, indica.

A mesma fonte salienta que o objectivo é fazer do evento uma marca de Cabo Verde e posicioná-lo como uma plataforma de network, influência e formação para que mulheres jovens do arquipélago se possam conectar entre si e entre o mundo, desenvolvendo projetos, iniciativas e atividades sociais que marquem pela diferença.

A organização incentiva todas as mulheres elegíveis a participarem desta oportunidade única de representar Cabo Verde no cenário internacional e fazerem parte desta imensa plataforma que, além do concurso de beleza, proporciona treinamento em várias áreas para todas as finalistas.

De lembrar que a cabo-verdiana Akysanna da Veiga foi coroada Miss Internacional África após alcançar o Top 20 no concurso “Miss International”, realizado em Novembro do ano passado, no Tokyo Dome City Hall, no Japão.