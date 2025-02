​Sónia Lopes apresenta espectáculo “Conversas de amor em tons de Azul” na Praia

A cantora Sónia Lopes apresenta esta quinta-feira, 27, o espectáculo intimista “Conversas de amor em tons de Azul”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia.

Segundo uma nota da produtora InSulada, o espetáculo, que foi realizado no Palácio da Cultura Ildo Lobo e organizado pela cantora, de 12 a 14 deste mês, onde o tema amor e amizade foram celebrados em formato arte.

A mesma fonte avisa que no palco haverá uma selecção de músicas que abordam o tema, todos eles delicadamente seleccionados pela cantora.

“Quero que este final de tarde, seja de conversa musical, onde receberei o público na minha sala de visitas para juntos viajarmos pelos compositores propostos”, diz a cantora na mesma nota.

O repertório será diverso em termos de compositores e percorrerá para além das sonoridades de Cabo Verde, também a Bossa nova, o cancioneiro latino e ainda o sabor musical da Guiné-Bissau.

O formato do espectáculo, conforme a mesma fonte, é desenhado para o intimismo delicado de um “voz e violão”. Com Sónia estará o violonista Avu Rodrigues, outros convidados também farão parte deste momento como Terezinha Araújo, na voz, no violão Ângelo Andrade e na percussão, Body.

Para além dos temas seleccionados, a cantora terá ainda guardada “uma pequena surpresa relacionada com o novo tema musical que lançará brevemente”.

A mesma fonte realça que Sónia Lopes tem feito momentos musicais sempre de formato intimista, onde mistura sempre cenários que vai buscar à outra área artística a que se dedica, às artes plásticas e à pintura.

Na entrada do Palácio da Cultura Ildo Lobo, estarão algumas marcas que estiveram na feira criativa, com os seus produtos.