​Paulina e Hélio Batalha no “ArtEmpreend - Conversas artísticas”

Os artistas Paulina e Hélio Batalha vão estar no “ArtEmpreend - Conversas artísticas”, que acontece esta sexta-feira, 28, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia.

Os dois artistas vão falar das suas trajetórias no mundo da música.

Segundo uma publicação na rede social do Palácio da Cultura Ildo Lobo, este evento é uma oportunidade única para ouvir as experiências e insights de artistas que estão a transformar a cena musical, num ambiente de troca de ideias e criatividade.

“ArtEmpreend - Conversas Artísticas” é promovido pelo Governo, através do Ministério das Finanças e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

A mesma fonte explica que esta iniciativa visa promover o empreendedorismo e o desenvolvimento da economia criativa em Cabo Verde, através do diálogo e da troca de experiências entre artistas, empreendedores e o público em geral.

A primeira edição do "ArtEmpreend - Conversas Artísticas" recebeu o artista MC Acondizé, a segunda edição foi com a artista Trakinuz e a terceira edição com a empreendedora Helga Ortet e a artista visual Simone Spencer.

Já a socióloga e cineasta Natasha Craveiro e a bailarina e coreógrafa Elisabete Fernandes, foram as convidadas da quarta edição do “ArtEmpreend - Conversas Artísticas”.