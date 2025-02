​Festas de Cinzas na ilha de Santiago

A festa de Cinza é uma tradição muito forte na ilha de Santiago, onde é comemorada com muita fartura. Neste sentido, algumas câmaras municipais da ilha vão realizar as Feiras de Cinzas.

São Lourenço dos Órgãos

A Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos vai realizar, nos dias 01, 02 e 03 de Março, a Feira de Cinza, no mercado municipal.

A edilidade explica que este evento tem como objectivo valorizar a agricultura e a produção local, promover o comércio local e estimular o acesso e consumo de produtos frescos e de qualidade às famílias laurentinas.

Segundo a mesma fonte, durante a feira, os visitantes poderão encontrar uma variedade de expositores, que apresentarão produtos frescos, a um preço acessível, além da animação cultural.

Por isso, a edilidade convida todos os munícipes e ao público em geral, a prestigiarem esta iniciativa e apoiar os produtores e comerciantes locais.





São Miguel

O município de São Miguel recebe entre os dias 28 de Fevereiro a 3 de Março, a Feira e Festival de Cinzas. De 28 de Fevereiro a 1 de Março, a feira será no Largo do Mercado de Achada do Monte. E de 2 a 3 de Março, a feira acontece no Largo do Mercado Municipal da Calheta, São Miguel.

E no dia 5 de Março, vai acontecer o Festival de Cinzas que contará com a participação de um leque de artistas como Gves Katikila, Catxotxu Gang, Alpha Pilax 2 Mano, Hosnal da Veiga e Real Adrena.

Segundo a edilidade o festival vai acontecer num ambiente cheio de energia, cultura e boa gastronomia. “Valorizamos e damos oportunidades aos nossos artistas locais, promovendo a nossa identidade e tradição”.

Conforme o edil de São Miguel, o festival vai acontecer na Praia de Calhetona, com muita música, energia e tradição.





Praia

Na cidade da Praia vai acolher nos dias 03, 04 e 05 de Março, a décima edição da Feira de Cinzas, sob o lema: "Cinzas: Sabor Tradicional, Forsa di nós Mudjér”.

O evento, promovido pela Câmara Municipal da Praia, através do Serviço Público de Abastecimento Município Praia (SEPAMP), vai acontecer no Largo do Sucupira.

A abertura da feira será na próxima segunda-feira, 03 de Março, pelas 10h00.





Santa Cruz

O município de Santa Cruz recebe no dia 5 de Março, a Festa de Cinza e o tradicional “Batismo de Bonecos”. A festa vai acontecer na Rocha Lama e Ribeira dos Picos.

Além da Festa de Cinza, a câmara municipal de Santa Cruz programa um conjunto de actividades culturais que vão decorrer durante o mês de Março.

“Santa Cruz celebra a riqueza da sua identidade cultural com um mês repleto de eventos especiais. Em Março, teremos música, exposições, literatura e muito mais, destacando os talentos locais e promovendo o nosso património”, realça a edilidade de Santa Cruz.