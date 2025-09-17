Edição 1242

Destaque de manchete, nesta edição do Expresso das Ilhas, para a entrevista com o ministro da Educação, Amadeu Cruz.

O arranque do ano lectivo 2025-2026 acontece num contexto de balanço e consolidação. Após oito anos de implementação da reforma curricular, o país prepara-se agora para aplicar, pela primeira vez, a avaliação PISA, numa tentativa de medir a qualidade do ensino cabo-verdiano face aos padrões internacionais da OCDE. "Em matéria da educação, estamos a cumprir", garante o ministro da Educação, destacando resultados promissores e o facto inédito na história de Cabo Verde de ter “manuais do 1.º ao 12.º ano de produção nacional". Enquanto as aulas arrancam em todo o país, o polémico manual de Língua e Cultura Cabo-verdiana (LCCV) continua no centro do debate. Nesta entrevista, realizada antes da suspensão do manual [ver pág. 4], Amadeu Cruz lembra que “a padronização de uma língua envolve sempre alguma polémica” e sublinha a coragem tida pelo ministério em avançar com a introdução da disciplina.

Outro destaque vai para a atribuição de certificados de aeronavegabilidade às aeronaves que operam em Cabo Verde.

As regras de certificação são para ser seguidas à risca, garante a Agência de Aviação Civil (AAC) ao Expresso das Ilhas. O processo podia ser mais rápido se o operador demorasse menos a apresentar a documentação exigida.

Este processo de registo, certificação e entrada em operação de aeronaves comerciais varia bastante de país para país, mesmo quando se trata do mesmo modelo e de condições operacionais semelhantes. Em Cabo Verde, o processo é mais lento do que em outros Estados insulares que também operam aviões regionais, como os ATR 42 e ATR 72.

Também em destaque está a polémica em torno do manual de Língua e Cultura Cabo-verdiana com o Ministério da Educação (ME) a anunciar, esta terça-feira, a suspensão da distribuição deste livro escolar destinado ao 10.º ano após um parecer da Procuradoria Geral da República.

Outro dos temas de capa nesta edição do Expresso das Ilhas é a reconstrução de São Vicente depois da passagem da tempestade Erin. Um mês e alguns dias depois da tempestade, São Vicente enfrenta agora o desafio de se reconstruir de forma segura e resiliente. Especialistas apontam caminhos e concordam na importância da participação comunitária.

As falhas de energia eléctrica na Praia são, também, destaque na edição desta semana.

Viver na cidade da Praia, nas últimas semanas, tem significado enfrentar constantes interrupções no fornecimento de energia eléctrica. A instabilidade tem impacto directo no quotidiano da população e na economia local, com comerciantes e famílias a queixarem-se de prejuízos diários como produtos estragados e clientes insatisfeitos.

Na Cultura o destaque vai para o lançamento do livro ‘Biografias de 31 personalidades da educação – Cabo Verde século XX’ da autoria de Adriana Carvalho e Ildo Carvalho.

A obra compila 31 histórias de vida de homens e mulheres que se dedicaram à educação e ao ensino durante o século XX em Cabo Verde. O livro é lançado esta sexta-feira, pelas 17 horas, na Biblioteca Nacional, na Praia, com apresentação a cargo do linguista Eduardo Cardoso. Em entrevista ao Expresso das Ilhas os autores falam do processo moroso e complexo da pesquisa subjacente à elaboração das 31 biografias dada a diversidade da documentação consultada e à interacção permanente com as inúmeras pessoas que colaboraram na construção das histórias de vida.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘Babilónia: para lá da mentira e da corrupção’, de Luís Carlos Silva; ‘Testemunho de um reconfortante encontro com a Fazenda Esperança’ de Benfeito Mosso Ramos; e ‘Transporte marítimo em Cabo Verde, concessão da CVI, concorrência e o debate jurídico sobre a arbitragem’ de Olavo Freire.