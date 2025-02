Destaques edição 1213

Destaque de manchete para as reacções ao X Congresso da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos.

A vitória de Fábio Vieira nas eleições para a presidência da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos (ANMCV) está a causar desconforto e troca de acusações dentro do PAICV. Autarca dos Mosteiros avançou para a eleição à revelia do partido que tinha escolhido Isaías Varela, presidente da Câmara Municipal de São Domingos, para suceder a Herménio Fernandes.

Também em destaque está o tema da ajuda externa dos EUA.

A campanha de intoxicação da opinião pública está a dar resultado, pesquisa revela que mais de 60% dos norte-americanos afirma que o financiamento para ajuda humanitária é "desperdiçado em corrupção ou taxas administrativas". Mas os Estados Unidos não são caso único, em Portugal, um dos principais parceiros de Cabo Verde no apoio público ao desenvolvimento, um estudo mostra que apesar de considerarem que ajudar os países mais pobres é importante, a maioria dos portugueses quer alguma coisa em troca.

Na edição desta semana do Expresso das Ilhas abordamos igualmente o tema da oficialização da língua cabo-verdiana.

Em entrevista à agência Lusa, o ministro da Educação defendeu que é “necessário criar as bases para a oficialização plena da língua cabo-verdiana”, mas também destacou que a formação dos primeiros professores de língua cabo-verdiana nunca demorará “menos de 10 anos”.

Destaque igualmente para a entrevista com Amanda Robertson, porta-voz em Língua Portuguesa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América.

“America First”. O conhecido lema que tem norteado a política dos EUA nas administrações Trump parece mais actual do que nunca. Porém, isso não quer dizer que o país vá trabalhar de forma isolada do resto do mundo. A relação com outras nações continuará a ser fomentada, e a expectativa é que também elas venham a ganhar com a abordagem e se tornem igualmente mais prósperas e seguras. Esta é a ideia transversal e destacada pela porta-voz em Língua Portuguesa, do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, em conversa com o Expresso das Ilhas. A entrevista a Amanda Roberson está inserida numa iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em divulgar junto aos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), tópicos mensalmente definidos sobre a nova política externa global de Washington. Da Imigração à suspensão da USAID, passando pela República Democrática do Congo, e terminando na África do Sul, estes são alguns dos temas abordados.

Na reportagem desta edição olhamos para o mercado, ainda não regulamentado, dos suplementos alimentares em Cabo Verde.

O consumo de suplementos como Whey Protein e Creatina tem crescido entre os praticantes de exercício físico, impulsionado pelos seus benefícios na recuperação muscular e no desempenho desportivo. Apesar da crescente procura, até mesmo entre os não praticantes de exercícios, a importação e comercialização destes produtos ainda carecem de uma regulamentação para garantir a segurança, qualidade e eficácia dos suplementos alimentares disponíveis no mercado, visando proteger a saúde pública.

Na Cultura damos destaque ao Carnaval de Mindelo e Praia.

Só para nos entendermos: a vida são dois dias, o Carnaval são três, excepto em São Vicente, onde começa em Janeiro.

Na Praia quatro grupos oficiais vão desfilar já no próximo dia 4 de Março, na Avenida Cidade de Lisboa.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Aposta na Saúde - Um desígnio nacional’, de Paulo Veiga e ‘45 anos da FIR Oceânica do Sal’ de Ildo Rocha Ramos Fortes.