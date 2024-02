Edição 1159

Os festejos do Carnaval ocupam, naturalmente, a manchete desta edição do Expresso das Ilhas.

Na Praia e no Mindelo os foliões saíram à rua para festejar o Carnaval e o Expresso das Ilhas mostra-lhe as melhores imagens dos desfiles carnavalescos da Praia e do Mindelo.

Também em destaque está a entrevista com Amílcar Spencer Lopes.

O primeiro Presidente da II República completaria na próxima sexta-feira, 16 de Fevereiro, 80 anos de idade. Esta efeméride deu o mote à entrevista com Amílcar Spencer Lopes que foi o Presidente da Assembleia Nacional que conferiu posse ao antigo Presidente da República. Spencer Lopes recorda o estadista como um democrata convicto e coerente e um exemplo de rigor, exigência, visão de longo prazo e solidariedade social e institucional. “Ele era um homem de grandes qualidades: era inteligente, ponderado, discreto e, de mais a mais, uma pessoa bem formada e culta. Tinha, por isso, uma grande autoridade moral”, acentua Amílcar Spencer Lopes.

Neste número damos destaque igualmente ao caso de doze jovens do bairro de Calabaceira que deram entrada, na passada sexta-feira, no Hospital Universitário Agostinho Neto com um quadro clínico que apontava como suspeita de overdose, alegadamente por cocaína. Embora este tipo de caso não seja recorrente, o incidente levanta questionamentos sobre o “acesso” a substâncias ilícitas entre os jovens.

Falamos também sobre a saúde mental dos professores.

Ambiente na sala de aula, problemas laborais e dificuldades pessoais e familiares. A saúde mental de muitos professores deixa todos preocupados.

Na Cultura abordamos o aparecimento do Mankara que quer ser um motor para o desenvolvimento do cinema em Cabo Verde.

O “Mankara”, projecto da produtora de cinema independente Korikaxoru Films, tem como objectivo principal disponibilizar ao público da Cidade da Praia, numa primeira fase, diferentes cinematografias, debates, masterclasses e workshops. O projecto foi submetido ao Praia Criativa e seleccionado para incubação no Palácio da Cultura Ildo Lobo, que será a sua “casa”.

Espaço ainda para a opinião do Embaixador José Luís Rocha com o texto ‘A integração regional na CEDEAO confrontada a novos desafios’