Edição 1108

O grande destaque da edição desta semana do Expresso das Ilhas vai para o regresso do Carnaval.

Depois de dois anos sem a festa do Rei Momo, por causa da pandemia de COVID-19, as ruas de Mindelo, Ribeira Brava e Praia voltaram a festejar o Carnaval.

Nesta edição do Expresso das Ilhas trazemos-lhe as melhores imagens do Regresso do Carnaval a Cabo Verde.

Também em destaque na edição desta semana temos a reportagem sobre a disfunção eréctil.

É um dos problemas de saúde pública de que menos se fala abertamente, ainda rodeado de preconceitos, vergonha, desconhecimento e até um certo escárnio. A disfunção eréctil (DE) tem várias causas físicas e psicológicas, e apesar de ser associado a fases mais tardias da vida, pode afectar homens de todas as idades, e qualquer homem, em certo momento. Ah, e tem tratamento. Quase sempre tem tratamento. É, pois, importante ultrapassar o tabu, quebrar estigmas de masculinidade, apostar na educação sexual e perder o medo de procurar respostas para este problema que condiciona a qualidade de vida de tantas pessoas.

Falamos também sobre imigração em Portugal.

Portugal vai atribuir de forma automática aos imigrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) uma autorização de residência com a duração de um ano, segundo uma portaria do Governo português. Ildo Fortes, jornalista e investigador social residente em Portugal, diz que este é um momento “muito importante”.

Na edição desta semana trazemos-lhe os pormenores de mais uma edição da NOSi Akademia.

De 2016 a 2022, o NOSiAkademia recebeu mais de duas mil candidaturas das quais 367 foram seleccionadas. A taxa de empregabilidade do programa que visa capacitar e reforçar as competências dos jovens licenciados é de 80%, sendo uma ambição chegar aos 100%, segundo a project manager, Érica Andrade.

A fechar os temas de primeira página, assinalamos o ano de guerra na Ucrânia.

No leste da Europa, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia dura há quase um ano – assinala-se esta sexta – e os impactos são globais. 12 meses depois, o conflito não tem fim à vista. Esta terça, inclusive, o mundo tornou-se um local menos seguro. Putin falou e anunciou que a Rússia suspendia a participação no acordo de redução de armamento nuclear. Biden também falou e disse que a Rússia e os autocratas estão do lado errado. No terreno, o número de civis mortos na Ucrânia ultrapassou barreira dos 8.000.

A ler ainda a opinião de Mário Silva ‘O beco político-eleitoral da UCID tem saída?’