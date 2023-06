Edição 1125

O uso de drogas sintéticas na Praia e em São Vicente faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Cannabis a 50$00, Crack a 300$00, Cocaína entre os 500 e os 1.000$00 e… Ecstasy a 100 ou 200$00. As drogas sintéticas ainda não são uma realidade preocupante na Praia, mas em São Vicente o Ecstasy é um dos estupefacientes da moda.

Também em destaque está a entrevista com Samira Duarte, PCA da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas.

Na primeira de uma série de entrevistas destinadas a melhor conhecer o ambiente regulatório em Cabo Verde, as Contratações Públicas foram o tema. Elemento central na promoção da boa gestão do erário público, e, portanto, da boa governação, a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas (ARAP), criada há 15 anos, continua a enfrentar alguns desafios, mas também a ver progressos na sua área de actuação. Samira Duarte, PCA da ARAP destaca, entre os desafios, a falta de planificação das entidades adjudicantes, realçando o imperativo da elaboração do Plano de Aquisição Anual que não só colmatará essa falha, como terá um efeito multiplicador: maior transparência, menos ajuste directo, maior dinamização económica. Entre os progressos, e também garante de maior transparência, o lançamento da Plataforma Electrónica de Contratação Pública [E-Compras], por onde passarão todos os procedimentos e que constitui um instrumento que mudará todo o rosto da compra pública em Cabo Verde.

Na capa da edição desta semana damos igualmente destaque ao acordo assinado esta terça-feira pelos governos de Portugal e de Cabo Verde.

Os dois executivos assinaram o Memorando de Entendimento que prevê o financiamento do Fundo Climático e Ambiental (FCA) a ser criado por Cabo Verde no valor de 12 milhões de euros. A versão final deste acordo deverá ser assinada no final deste ano. Para 2025 fica agendada uma avaliação dos resultados alcançados.

Falamos também de abuso sexual.

Junho é o mês da consciencialização e prevenção contra os abusos e exploração sexual de crianças. Durante todo o mês, são realizadas campanhas e iniciativas que visam alertar a sociedade sobre a importância de combater essas violências, proteger as vítimas e promover a educação, informação e denúncia. Neste âmbito, a Rede Regional Santiago Sul de Protecção à Criança contra o Abuso e Exploração Sexual realizou, no passado dia 16, o primeiro Seminário de prevenção nas escolas.

Na Cultura damos destaque ao lançamento do novo livro da escritora Dina Salústio.

Editado pela Rosa de Porcelana, Dina Salústio lança na Praia, na próxima sexta-feira, dia 23, no auditório do Banco Interatlântico/Garantia, em Chã de Areia, o seu mais recente livro, Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas, grande parte das crónicas publicada no Expresso das Ilhas, entre Outubro de 2019 e Fevereiro de 2022.

A ler, igualmente, o artigo de opinião ‘Contra a corrente e a maré’ da autoria de José Tomaz Veiga