Walter Salles triunfa nos Oscars e diz que "é a cultura do Brasil que está a ser reconhecida”

O realizador brasileiro Walter Salles, que venceu esta noite o primeiro Óscar de sempre do Brasil com o filme “Ainda Estou Aqui”, considerou que este reconhecimento é para a cultura e o cinema brasileiros, que hoje ecoa pelo mundo.

“Não é um filme que é reconhecido, é a cultura que está a ser reconhecida, é a forma como fazemos cinema no Brasil, é a literatura brasileira com o livro de Marcelo Paiva, é a música brasileira”, afirmou o cineasta, nos bastidores dos Óscars da Academia.

“Toda esta jornada foi sobre refazer a memória de uma família ao mesmo tempo que refazíamos a memória de um país durante 21 anos de ditadura militar”, considerou Salles, que dedicou a estatueta dourada a “três mulheres extraordinárias”: Eunice Paiva, a protagonista da história, e as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

Walter Salles lembrou que o filme foi visto nos cinemas por cinco milhões de brasileiros e conseguiu ultrapassar a barreira do sistema político binário do país.

Segundo o realizador, a ressonância que está a ter nos mercados internacionais, incluindo Portugal e Estados Unidos, pode ser entendida pela fragilidade cada vez maior da democracia um pouco por todo o lado.

“Nunca pensei que seria tão frágil, até mesmo neste país, e por isso o que aconteceu no Brasil no passado parece muito próximo do que está a acontecer agora”, salientou Walter Salles.

“O filme é principalmente sobre perda e como reagimos a ela, como a superamos e como lutamos contra a injustiça”, considerou.

“Esta mulher teve a possibilidade de quebrar ou de abraçar a vida e ela abraçou a vida”, afirmou, referindo-se à forma de resistência de Eunice Paiva, baseada no afeto.

Salles também salientou a importância do jornalismo, da literatura, do cinema e das canções como forma de preservar a memória.

“A memória esteve no centro deste projeto. Vivemos num momento em que a memória está a ser apagada como um projeto de poder”, afirmou. “O que fazemos pode lutar contra a possibilidade do esquecimento e isso é muito importante”.

Para evocar a autenticidade do momento retratado, a equipa usou 35mm e Super 8 como forma de mergulhar o público no passado sem interferências artificiais. “Tentei trabalhar de uma forma em que pudéssemos recriar a memória de um período específico no Brasil, os anos setenta, e uma forma de fazer foi isso foi escapar do digital”.

Com este Óscar de Melhor Filme Internacional, Salles tem ainda esperança de dar um incentivo aos filmes independentes no Brasil.

A sua vitória foi muito celebrada na sala de entrevistas, onde a agência Lusa e vários meios brasileiros de comunicação social puderam fazer entrevistas ao cineasta e congratulá-lo em português, uma enorme raridade nos bastidores dos Oscars.

Anora foi o grande destaque da 97.ª edição dos Oscars, arrecadando a estatueta dourada para melhor filme (depois de Oppenheimer em 2024), na cerimónia que decorreu este domingo à noite no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Eis a lista completa:

MELHOR FILME

Anora

O Brutalista

A Complete Unknown

Conclave

Dune - Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Ainda Estou Aqui

Nickel Boys

A Substância

Wicked

MELHOR REALIZADOR

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - O Brutalista

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - A Substância

James Mangold - A Complete Unknown

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Anora - Sean Baker

O Brutalista - Brady Corbet e Mona Fastvold

A Verdadeira Dor - Jesse Eisenberg

O Atentado de 5 de Setembro - Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

A Substância - Coralie Fargeat

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

Conclave - Peter Straughan

Emilia Pérez - Jacques Audiard

Nickel Boys - RaMell Ross e Joslyn Barnes

A Complete Unknown - Jay Cocks e James Mangold

Sing Sing - Clint Bentley e Greg Kwedar

MELHOR ACTOR

Adrien Brody - O Brutalista

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice - A História de Trump

MELHOR ATRIZ

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - A Substância

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Fernanda Torres - Ainda Estou Aqui

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Kieran Culkin - A Verdadeira Dor

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - O Brutalista

Jeremy Strong - The Apprentice - A História de Trump

Yura Borisov - Anora

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - O Brutalista

Isabella Rossellini - Conclave

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

«El Mal» - Emilia Pérez

«Mi Camino» - Emilia Pérez

«Never Too Late» - Elton John: Never Too Late

«Like A Bird» - Sing Sing

«The Journey» - The Six Triple Eight

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Selvagem

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Ainda Estou Aqui - Brasil

A Rapariga da Agulha - Dinamarca

Emilia Pérez - França

A Semente do Figo Sagrado - Alemanha

Flow - Letónia

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Flow

Divertida-mente 2

Memórias de um Caracol

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Robot Selvagem

MELHOR DOCUMENTÁRIO

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Black Box Diaries

Sugarcane

MELHOR GUARDA-ROUPA

Wicked

Nosferatu

A Complete Unknown

Conclave

Gladiador II

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

A Substância

Wicked

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Wicked

O Brutalista

Dune - Duna: Parte Dois

Nosferatu

Conclave

MELHOR SOM

Dune - Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Wicked

Robot Selvagem

A Complete Unknown

MELHOR MONTAGEM

Anora

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

MELHOR FOTOGRAFIA

O Brutalista

Dune - Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Dune - Duna: Parte Dois

O Rei do Planeta dos Macacos

Wicked

Alien: Romulus

Better Man

MELHOR CURTA EM LIVE-ACTION

I'm Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

Anuj

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Beautiful Men

MELHOR CURTA DOCUMENTAL

The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart