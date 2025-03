Festival d’ Mornas em São Nicolau terá apoio do Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas vai apoiar a XI.ª edição do Sodad – Festival d’ Mornas, que acontece nos dias 11 e 12 de Abril, na Vila da Praia Branca, na ilha de São Nicolau.

A garantia foi dada esta segunda-feira, 03, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias, Augusto Veiga, durante um encontro de trabalho que manteve com o presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, Neivo Araújo.

Numa nota enviada, o edil do Tarrafal de São Nicolau informa que o festival acontecerá nos dias 11 e 12 de Abril, na Vila da Praia Branca, e celebra a contínua homenagem do município do Tarrafal a Armando Zeferino Soares, autor da célebre Morna “Sodade d’ nha Terra Sanincolau”, eternizada, entre outros, por nomes sonantes de Cabo Verde como Cesária Évora e Paulino Vieira, este último natural da Praia Branca.

Após reunir-se com o Ministro da Cultura, Neivo Araújo justificou a necessidade de uma nova roupagem para o festival, que acontece anualmente em Praia Branca, destacando que é uma oportunidade de celebrar a rica cultura e a música cabo-verdiana.

Neste sentido, o edil informa que o Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, associa-se a este evento e vai conceder um subsídio financeiro, seguindo a prática dos anos anteriores.

Na mesma nota, o edil avisa que Augusto Veiga marcar presença no festival. "Com exceção do ano de Covid-19, o Sodad – Festival d’ Mornas tem acontecido anualmente e visa promover a cultura nacional, a Morna e a ilha de São Nicolau de forma geral", relata a mesma fonte.

No primeiro dia do festival, uma sexta-feira, 11, acontecerá uma conferência sobre a temática da Morna, no largo da Casa da Morna. No segundo dia, sábado, 12, ocorrerá o desfile de Mornas, num evento que deverá reunir vários artistas nacionais.