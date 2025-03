​EP “Waves” de Nelson Freitas disponível nas plataformas digitais

O cantor e compositor Nelson Freitas acaba de lançar o seu novo EP “Waves”, com três temas inéditos, incluindo "Jungle Fever", lançado a 14 de Fevereiro. O novo EP já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com um documentário que acompanha todo o processo criativo, também hoje disponível na sua página oficial do YouTube.

Segundo a Sony Music, este EP é um trabalho que reflecte a evolução artística e a fusão de influências que sempre marcaram a sonoridade de Nelson Freitas. “Este EP apresenta a versatilidade musical do cantor e compositor, navegando entre diferentes estilos e ritmos”. A mesma fonte realça que a inspiração para "Waves" nasceu de um writing camp especial realizado no White Pearl Resorts, em Moçambique, onde Nelson Freitas e uma equipa de talentosos compositores moçambicanos se reuniram para criar música num ambiente único e imersivo. Sobre essa experiência, Nelson Freitas conta na mesma nota que decidiu voltar a Moçambique, “ao incrível White Pearl Resorts”, um lugar que já lhe conquistou antes pela sua energia única. “Desta vez, não foi só para relaxar, mas para criar! Montámos três estúdios em três cabanas e, juntos, produzimos oito músicas cheias de alma. No meu novo EP Waves, que traz três dessas músicas, cada som reflete essa jornada inesquecível", relata. Conforme a mesma fonte, cada faixa do “Waves” conta com produtores distintos que imprimiram a sua identidade ao EP. "Jungle Fever" foi produzida por Lobo Mau, com melodias e letras assinadas por Nelson Freitas, Marcus Luis Filomena, Nelson Dinis Uqueio e Bashir Issa. "Só Sodadi", que conta com a participação de Twenty Fingers e Teo no Beat, tem produção deste último e letra escrita por Nelson Freitas, Marcus Luis Filomena, Nelson Dinis Uqueio e Bashir Issa. Já "Wavy", uma colaboração entre Nelson Freitas, Mark Exodus e DJ Tarico, foi produzida por DJ Tarico, com Nelson Freitas e Marcus Luis Filomena responsáveis pela composição. “A mistura ficou a cargo de Carlos Juvandes e Janga, enquanto a masterização foi assinada por Darius Van Helfteren e Janga”, assegura.



Além do lançamento de "Waves", Nelson Freitas sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, dia 04 de Abril, para celebrar os seus 25 anos de carreira. Neste concerto, Nelson Freitas revisitará os maiores sucessos da sua trajetória, ao mesmo tempo que apresentará os temas do novo EP.

