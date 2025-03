​Fladu Fla apresenta “Conto da Liberdade” na Praia

A companhia de teatro Fladu Fla apresenta esta segunda-feira, 10, às 19h00, a peça “Conto da Liberdade”, um espectáculo que revive as narrativas poéticas da luta revolucionária. Este evento da companhia de Teatro Fladu Fla acontece em parceria com o Centro Cultural Português da Praia, em celebração do Março, mês do Teatro, da Mulher e da Poesia.

Este evento faz parte de uma programação que tem como lema “50 Anos do Grito da Liberdade”, com espetáculos que celebram a arte, a cultura e a luta pela liberdade. Além desse espectáculo, a companhia tem programado outras actividades como Sacralidade | Performance da bailarina Rosy Timas sobre a resiliência e a força da mulher cabo-verdiana na sexta-feira, 14, e Sarau Afrolírico, uma fusão entre teatro, poesia e ancestralidade afro-brasileira, no dia 27, Dia da Mulher Cabo-verdiana. A peça “Conto da Liberdade” será apresentada no Centro Cultural Português, na cidade da Praia. Segundo a companhia, o "Conto de Liberdade" é uma dramaturgia estruturada em Conto de Estória, suportada nos textos poéticos revolucionários de autores de Cabo Verde e de Portugal durante a época da luta de libertação nacional. “Pois, a conquista pela liberdade do povo não só era uma luta de todos os cabo-verdianos, sendo cada qual com a sua arma, mas também era do povo português contra o regime político que imperava na época”, explica. Para Fladu Fla, esse espírito comum de revolta inspirou os poetas e poetisas que fizeram da literatura poética a sua arma de revolta e de luta pela liberdade e que por sua vez, suporta a presente dramaturgia em homenagem aos 50º anos de aniversário da independência nacional. A peça conta com a coletânea de poesias e poemas – Miliandra Silveira e Sabino Baessa, a organização sequencial dos textos feitos por Sabino Baessa, que fez também Encenação, Sonoplastia e Cenário. A direção de actores ficou com a Chalotte Boane e iluminação com Paulo Silva/Nilton.

