​MCIC recebe homólogo angolano com reforço de cooperação bilateral em agenda

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, recebe entre hoje e quarta-feira, a visita do Ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau. Este encontro de trabalho acontece no quadro do reforço de cooperação bilateral.

O homólogo angolano chegou a Cabo Verde, no domingo, 09, a convite de Augusto Veiga.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, Angola e Cabo Verde comungam, entre outros, da mesma língua oficial, bem como de uma História com vários momentos partilhados, e que criaram um profundo capital de confiança e amizade.

“No qual a Cultura exerce um papel de relevo, caldeada por alguns séculos de vivência comum, mormente em Angola, por uma comunidade cabo-verdiana emigrada desde os princípios do século XIX”, refere.

A mesma fonte realça que nos dias que correm, os nossos Governos convergem no desiderato da elevação das nossas relações de amizade e cooperação a um patamar mais de alto, condizente com uma Parceria Estratégica Bilateral, sendo certo que, se por um lado, a cooperação económico-empresarial constitui o foco e a alavanca «pivot» para a atingir, por outro, uma agenda cultural dinâmica, abrangente e diversificada, constitui uma das condições do seu sucesso e florescimento sustentável.

Além do encontro do Augusto Veiga, consta da agenda visitas ao Sítio Histórico – Cidade Velha – Património da Humanidade, visitas aos museus, Palácio da Cultura Ildo Lobo, instituições tuteladas pelo MCIC, Olaria de Fonte Lima, Tarrafal de Santiago, Ex Campo de Concentração, escolas beneficiadas pelo programa Bolsa de Acesso à Cultura, Centro Cultural Sema Lopi, em Santa Cruz, Centro Cultural Katchas, Casa de Arte em São Miguel e, ainda, encontro com altas entidade do Estado.