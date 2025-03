​Obras de reabilitação do Farol Dona Maria Pia inauguradas esta sexta-feira

As obras de reabilitação do Farol Dona Maria Pia, na cidade da Praia serão inauguradas esta sexta-feira, 14, no âmbito do projecto de valorização dos Faróis Históricos de Cabo Verde. O acto será presidido pelo Ministro do Mar, Jorge Santos e o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga e contará com a presença da Embaixadora do Reino da Espanha em Cabo Verde, Ana Paredes Prieto.

Numa nota enviada, o Ministério da Cultura refere que o projecto de valorização dos Faróis de Cabo Verde visa promover a reabilitação e potencialização de oito Faróis Históricos, conservando a sua integridade enquanto elemento patrimonial e de segurança marítima, promover a sua integração no roteiro turístico cultural nacional, através da criação de espaços de interpretação, melhorar o acesso, sinalização e a agregação de novos serviços ao nível de espaços de lazer e contemplação. Segundo a mesma fonte, o projecto de valorização dos Faróis de Cabo Verde é financiado pela Cooperação Espanhola, através da Agência Espanhola de Cooperação e Desenvolvimento (AECID). A reabilitação dos faróis, conforme a mesma fonte, resulta de um protocolo assinado pelo Ministério do Mar, através do Instituto Marítimo Portuário e o MCIC, através do Instituto do Património Cultural. Para o Ministério da Cultura, os faróis seleccionados representam marcos históricos importantes que testemunharam séculos de navegação e actividade marítima. “O objectivo principal do projecto é preservar a rica história marítima do país, promovendo a diversificação dos pontos de interesse turístico e está a cargo do Instituto do Património Cultural”.

