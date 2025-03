​Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe concerto "Firmino kantod na feminin"

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, acolhe este sábado, 15, o concerto intitulado "Firmino kantod na feminin" do músico e compositor Luís Firmino. Neste concerto, quatro vozes femininas: Lúcia Cardoso, Nandy Lima, Yacine Rosa e Zul Alves, sobem ao palco para celebrar a obra do compositor Luís Firmino.

Além das cantoras, os músicos Nenê Lopes (percussão) e Tiago Nobre (cordas) darão vida às melodias de Firmino, para garantir um espectáculo com bons momentos.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Luís Firmino disse que será um concerto onde quer mostrar as suas composições, “vamos cantar alguns temas que já foram gravados pela banda Acácia Maior e outras que são inéditos”.

“Quero dar a conhecer esses temas até pelas cantoras que vão cantar, alguns tem a intenção de gravar os seus trabalhos, por isso quero dar a conhecer os meus temas e quem sabe depois desse concerto possam surgir algumas parcerias”, conta.

O músico tem explorado este formato, onde a música tradicional se mistura ao prazer de trazerem sempre para o palcos convidados.

O concerto será abrilhantado no ambiente intimista, onde o público e artistas se fundirão numa celebração autêntica da música tradicional cabo-verdiana.

O compositor sublinha que poderemos ainda contar com a surpresa de mais uma participação musical, que estará com o grupo em palco. “Quero fazer um instrumental, porque as pessoas já estão acostumadas comigo no cavaquinho, por isso vou, dá-los um cheirinho, mas o concerto será focado nas canções cantadas pelas cantoras”.

A expectativa de Luís Firmino é de ter uma casa cheia para apreciar o espectáculo que como disse será marcado por bons momentos, à semelhança dos concertos anteriores que tem realizado no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Luís Firmino, também faz parte do colectivo Acácia Maior que actua com a cantora Nancy Vieira em vários palcos.