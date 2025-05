Cabo-verdiana Lauryn Rose entre os 100 Maiores Prodígios Infantis do Mundo em 2025

​A cabo-verdiana Lauryn Teixeira, de 12 anos, foi reconhecida entre os 100 maiores prodígios infantis do mundo pelo seu talento na escrita, sendo seleccionada para o Global Child Prodigy Awards 2025.

Em declarações à Inforpress, a mãe da jovem, Cristina Cabral, explicou que Lauryn se destacou pelo seu talento na escrita, tendo publicado, aos nove anos, o livro "Lauryn, esta sou eu. A jornada de uma poderosa menina africana", disponível em quatro línguas.

Além disso, a jovem tem-se envolvido em várias causas sociais, fazendo doações do seu livro a países de África e da América Latina.

Para Lauryn, estar entre os 100 maiores prodígios infantis do mundo é uma “grande honra”, não apenas por ter a oportunidade de mostrar o seu talento, mas também por representar uma mensagem de esperança e visibilidade para todas as crianças negras, especialmente as de origem cabo-verdiana.

“Estar entre os 100 prodígios infantis não é apenas uma vitória pessoal, é um reconhecimento para todas as crianças cabo-verdianas”, afirmou.

Actualmente, Lauryn está a escrever o seu segundo livro e é editora da revista Unsung, uma publicação internacional escrita exclusivamente por crianças.

O foco principal da Lauryn, conforme avançou nesta entrevista à Inforpress, é dar voz à diversidade cultural e linguística, promovendo outras línguas e culturas junto da comunidade internacional.

Apesar do reconhecimento, a jovem prodígio aponta alguns desafios, sendo a idade o principal obstáculo, já que, segundo disse, “muitas vezes as pessoas acreditam que crianças não têm maturidade para serem empreendedoras”.

Outro desafio enfrentado é o apoio financeiro que, conforme explicou, é a sua mãe quem a apoia sozinha, sendo “mãe solo”, o que exige esforço redobrado para equilibrar o trabalho com o acompanhamento da filha.

Lauryn deixou ainda uma mensagem a todas as crianças que “se tiverem sonhos, devem acreditar em si mesmas, independentemente da cor da pele ou da aparência física”.

O Global Child Prodigy Awards reconhece anualmente crianças com habilidades excepcionais em áreas como ciência, arte, desporto, música, literatura e activismo.

O prémio oferece visibilidade global e oportunidades para que os jovens talentos continuem a desenvolver as suas competências, sendo considerado uma das maiores distinções mundiais para crianças e jovens prodígios.