​Mayra Andrade leva espectáculo “reEncanto” à Casa da Música, no Porto

Depois de esgotar duas datas no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a cantora e compositora cabo-verdiana Mayra Andrade apresenta o seu mais recente espectáculo, reEncanto, na Casa da Música, no Porto, no próximo dia 5 de Junho.

Segundo nota divulgada, o espectáculo dá também nome ao novo álbum da artista, disponível em formato digital e físico, que resulta da gravação de uma digressão que percorreu o mundo com mais de 40 concertos. O repertório de reEncanto revisita temas dos álbuns Navega (2006), Stória, Stória (2009), Lovely Difficult (2013) e Manga (2019). De acordo com Mayra Andrade, esta nova abordagem permitiu-lhe redescobrir as próprias canções, agora interpretadas com a maturidade vocal e emocional adquirida ao longo dos anos. Após quatro concertos realizados em Portugal em 2022, a digressão continuou por várias cidades europeias, somando cerca de 15 datas. A resposta do público foi, segundo a artista, “calorosa e comovente”. “Algo de muito especial estava a acontecer entre o palco e o público. Era como uma viagem extremamente profunda. Percebi que tinha de deixar um vestígio desta troca”, afirma. No palco, Mayra Andrade é acompanhada pelo guitarrista cabo-verdiano Djodje Almeida, radicado em Lisboa, com quem desenvolveu uma forte cumplicidade artística. Paralelamente à digressão de reEncanto, Mayra colaborou recentemente com o ator, produtor e músico Idris Elba (IDRIS) no tema Sima Agua, já disponível nas plataformas digitais.

