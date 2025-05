​CVMA 2025 recebe “Geração 75” com actuação de Lura, Nelson Freitas e Nancy Vieira

Os Cabo Verde Music Awards (CVMA) acabam de anunciar mais um momento musical para a edição de 2025: a actuação inédita da “Geração 75”. A gala da XIV edição dos CVMA será realizada no dia 7 de junho, no Porto da Cidade da Praia.

“Pela primeira vez, Lura, Nelson Freitas e Nancy Vieira, três dos maiores nomes da música cabo-verdiana, todos nascidos em 1975, sobem juntos ao palco numa celebração única da liberdade, da cultura e da música”, informa a organização.

Segundo a organização do evento, esta actuação será também um tributo a estes artistas que nasceram sob o signo da independência e que, ao longo das últimas décadas, têm elevado a música de Cabo Verde além-fronteiras.

“Três artistas, três percursos distintos, mas uma mesma paixão: cantar o país e projetar a sua identidade no mundo”, acrescenta.

Conforme a organização, o encontro da “Geração 75” promete emocionar o público com um repertório que homenageia o passado, celebra o presente e aponta para o futuro da música cabo-verdiana.

Além da actuação inédita da “Geração 75”, já estão confirmados para esta edição dos prémios os artistas Paulo de Carvalho, Fattu Djakité, Selma Uamusse e SLOW J.





Votações Populares

A organização informa que decidiu prolongar as votações populares nas categorias Revelação do Ano e Artista em Palco do Ano até o dia 25 de maio.

Já na categoria Música Popular do Ano, as votações estarão abertas até o segundo intervalo da Gala CVMA, no dia 7 de junho. Vote em www.cvma.cv

Os Cabo Verde Music Awards são a premiação oficial da música cabo-verdiana, reconhecendo anualmente os talentos que se destacam no setor. Desde a sua criação, em 2011, o evento promove e enaltece a música de Cabo Verde, servindo como plataforma de visibilidade e reconhecimento para artistas dentro e fora do país.