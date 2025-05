​Câmara da Praia garante que está tudo a postos para o arranque da 31ª edição do Festival da Gamboa

A Câmara Municipal da Praia (CMP), em parceria com as empresas organizadoras e patrocinadores, está a ultimar os preparativos no recinto da praia da Gamboa, onde decorrerá a 31ª edição do Festival da Gamboa, com arranque marcado para esta sexta-feira, 16, por volta das 22h00.

O festival deste ano tem um orçamento de aproximadamente 30 mil contos e contará com a participação de artistas nacionais e internacionais. De acordo com o alinhamento, no primeiro dia do festival, sexta-feira, 16, vão atuar Bololo Zé Grogu & Dibongo, Indira, Ferro Gaita, César Sanches, Paulinha Mucci, Hélio Batalha, Mito Kaskas e MC Acondizé. No segundo dia, sábado, 17, sobem ao palco Victony (Nigéria), Rahíz, Mário Lúcio, Ineida Marta (Guiné-Bissau), Neyna, Apollo G, Garry, Rods Wires, Miguel KR e, a encerrar o festival, Bedja K. O palco contará ainda com os DJs Dj Streladuh e Dj Edy. Para animar o público, também estarão presentes Dj Pesador, Nito de Taresa, Janise e Sannang. Os bilhetes de acesso ao festival custam 200 escudos por dia. Em relação à segurança, a edilidade garante que a Polícia Nacional, a Polícia Municipal e outras forças estão mobilizadas para garantir que tudo decorra com tranquilidade. A CMP aproveita ainda para apelar ao civismo de todos, para que o evento decorra com normalidade e sem sobressaltos.

