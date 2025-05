​Ga Dalomba e Ste Yepsom apresentam segundo single do EP “Rigresu Kes Ki Nunka Bai”

Os artistas cabo-verdianos, Ga Dalomba e Ste Yepsom voltam a unir forças para lançar o segundo single do EP “Rigresu Kes Ki Nunka Bai”, com lançamento previsto para Junho deste ano. O single está disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo uma nota enviada, após o sucesso do primeiro single, “Mama Ka Pari Bakan”, que contou com as participações de Boy Game e PCC, a dupla regressa com um novo hino de força, identidade e orgulho.

“´Rigresu Kes Ki Nunka Bai´ é mais do que uma música: é uma declaração. Com um beat vibrante que funde a energia crua do rap à batida contagiante do hip-hop dançante, o tema celebra a resiliência do povo cabo-verdiano e o poder do regresso, de quem nunca desistiu, de quem permanece mesmo estando longe”, destaca.

A mesma fonte, a letra, directa e carregada de emoção, ecoa histórias de luta, superação e pertença. “A produção aposta numa sonoridade moderna, mas com raízes profundas, oferecendo um som autêntico e, ao mesmo tempo, pronto para incendiar pistas de dança e corações”.

Depois da mixtape de 2009, “Capacidade de Muda”, que revelou temas icónicos como “Cinderela di Guetto”, com Paulinha, “este novo projecto representa a maturidade artística e o crescimento pessoal de Ga Dalomba e Ste Yepsom, dois veteranos com visão futurista”.