​Sociedade Cabo-verdiana de Música aprova instrumentos de gestão na Assembleia-Geral Ordinária

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) informa que realizou, neste sábado, 17, a sua Assembleia-Geral Ordinária, em formato híbrido, presencial e online, através da plataforma Zoom, com o objectivo de aprovar os seus instrumentos de gestão e outros documentos relevantes.

Numa nota enviada, a SCM dá conta de que, ao longo da reunião, foram submetidos à apreciação e aprovados vários documentos, nomeadamente o Relatório de Actividades, o Relatório de Gestão e Contas, bem como o Relatório sobre a Transparência, todos referentes ao exercício de 2024.

“Foi ainda apresentado e aprovado o Plano de Actividades para 2025. Todos os documentos e pontos da agenda foram aprovados por unanimidade”, destaca a nota.

De acordo com a SCM, durante a sessão foram igualmente debatidos diversos assuntos considerados relevantes para o funcionamento da instituição, incluindo questões relacionadas com a Gala do Prémio SCM, a Cópia Privada e a possibilidade de revisão dos Estatutos.

“Foram ainda escolhidas personalidades ligadas ao sector musical que serão distinguidas com o título de Sócios Honorários da SCM, entre outros temas essenciais para a operacionalização da instituição”, conclui.