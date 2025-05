​Tutu Sousa e Hélder Cardoso participam no “ArtEmpreend – Conversas Artísticas”

Os artistas plásticos Tutu Sousa e Hélder Cardoso são os convidados da oitava edição do “ArtEmpreend – Conversas Artísticas”, que terá lugar no dia 20 deste mês, no Pátio Tchon di Morgado, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Promovida pelo Governo, através do Ministério das Finanças e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a iniciativa tem como objectivo fomentar o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento da economia criativa em Cabo Verde. O evento aposta no diálogo e na partilha de experiências entre artistas, empreendedores e o público, promovendo a interseção entre arte e negócios. Através desta dinâmica, pretende-se criar um ambiente favorável à inovação e ao crescimento do setor cultural. Com esta acção, o Governo reafirma o seu compromisso com o incentivo aos talentos locais, reforçando a união entre expressão artística e espírito empreendedor, e contribuindo para a geração de novas oportunidades no âmbito da economia criativa. A primeira edição do “ArtEmpreend – Conversas Artísticas” contou com a participação do artista MC Acondizé. Na segunda edição, a convidada foi o artista Trakinuz, enquanto a terceira reuniu a empreendedora Helga Ortet e a artista visual Simone Spencer. A quarta edição teve como protagonistas a socióloga e cineasta Natasha Craveiro e a bailarina e coreógrafa Elisabete Fernandes. Na quinta edição, os convidados foram os artistas Paulina e Hélio Batalha. Já a sexta edição contou com a presença da artesã Elsa Correia e Silva e da estilista Ghislene Alves. O artista e compositor Djodje foi o convidado da sétima edição do “ArtEmpreend – Conversas Artísticas”, realizada no mês de Abril.

