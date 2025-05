​Festival de Cinema Europeu 2025 acontece nas cidades da Praia, Mindelo e na ilha do Maio

O Festival de Cinema Europeu 2025 decorre de 20 a 24 deste mês nas cidades da Praia, Mindelo e na ilha do Maio. Na capital, o evento terá lugar no Centro Cultural Português; em Mindelo, na Alliance Française; e, na ilha do Maio, na Casa da Juventude. Todas as sessões são de entrada livre.

O festival arranca esta terça-feira, 20, no Centro Cultural Português, na cidade da Praia, com a exibição de Desfile D’Sapot, da Txiluf – Associação Olho Largo (Cabo Verde). No mesmo dia será apresentado o filme O Homem do Vento Norte, de Paulo Henrique Silva (Portugal). Na quarta-feira, 21, a Alliance Française, em Mindelo, recebe o filme Catxupada e Arroz K’ Peixe, também da Txiluf – Associação Olho Largo. Ainda nesse espaço será exibido o filme Bis Hierhin Und Wie Weiter, de Felix Maria Bühler (Alemanha). No mesmo dia, o Centro Cultural Português, na Praia, volta a exibir Catxupada e Arroz K’ Peixe e, em seguida, o filme As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen (Espanha). Na quinta-feira, 22, serão apresentados os filmes Mudjeris di Areia, de Mário Benvindo Cabral (Cabo Verde), e Flow, de Gints Zilbalodis (Letónia). Na sexta-feira, 23, o Centro Cultural Português acolhe os filmes Sumara Mare, de Samira Vera-Cruz (Cabo Verde), e Banel et Adama, de Ramata-Toulaye Sy (França). Já na ilha do Maio, o festival acontece no sábado, 24. Mudjeris di Areia, de Mário Benvindo Cabral, e Flow, de Gints Zilbalodis (Letónia), serão os filmes exibidos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.