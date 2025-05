​MCIC celebra o Dia Internacional dos Museus em Fonte Lima, Santa Catarina

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, preside nesta terça-feira, 20, à cerimónia comemorativa do Dia Internacional dos Museus, que terá lugar no Centro Interpretativo da Olaria de Fonte Lima, no concelho de Santa Catarina.

Sob o lema “O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação”, a efeméride será dedicada à valorização do património imaterial, à mediação cultural e ao papel dos museus enquanto motores de desenvolvimento comunitário.

De acordo com uma nota do Ministério da Cultura, o programa contará com visitas guiadas encenadas, lançamento de formações, oficinas práticas com oleiras, momentos culturais e partilhas significativas entre profissionais do turismo, da cultura e membros da comunidade anfitriã.





Grupos de tabanca da ilha de Santiago

No quadro do projecto de valorização da tabanca, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, preside ainda, nesta terça-feira, 20, o acto de assinatura de contratos de apoio financeiro com grupos de tabanca da ilha de Santiago. A cerimónia decorre no Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Catarina.

Os protocolos serão firmados com representantes de 11 grupos de tabanca, três da cidade da Praia, um do Salineiro e sete de Santa Catarina, num montante global de 2.400.000 escudos.

Reconhecida como Património Cultural e Imaterial Nacional, a tabanca é uma expressão cultural que, no passado, simbolizou momentos de resistência e libertação face ao período colonial, mas também remete a uma época marcada por estruturas sociais de base escravocrata.

Com o seu auge festivo no mês de Junho, a tabanca tem sido alvo de apoio contínuo por parte do Governo, que, desde 2017, através do Ministério da Cultura e sob coordenação do Instituto do Património Cultural, atribui um apoio anual de 200 mil escudos a cada grupo, com o objectivo de contribuir para a sua preservação e revitalização.