​Bluay é o quinto convidado da 14ª Gala CVMA

O artista Bluay é o quinto convidado confirmado da 14ª Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 7 de Junho, no Porto da Cidade da Praia.

Segundo a organização, a presença do artista nos CVMA 2025 não é apenas um regresso simbólico às suas origens, mas também uma homenagem à diáspora cabo-verdiana que tem feito da música um elo de continuidade e reinvenção. "Como vencedor da categoria Revelação nos Play 2025, Bluay é o primeiro artista a integrar esta iniciativa de aproximação cultural e artística entre Cabo Verde e Portugal".

A organização do evento sublinha ainda que Bluay representa uma geração que honra o passado e inventa o futuro. Esta actuação resulta da parceria entre os Cabo Verde Music Awards e os Prémios Play – Prémios da Música Portuguesa, no âmbito de um intercâmbio entre artistas de ambos os eventos”, relata.

Além de Bluay, actuam também nesta gala Paulo de Carvalho, Fattu Djakité, Selma Uamusse, Slow J, Kady, Geração 75 (Lura, Nelson Freitas e Nancy Vieira), “além das actuações dos artistas nomeados na categoria Música Popular do Ano e mais algumas surpresas que reservamos para a Gala de todas as emoções”.

Nascido e criado no Bairro do Casalinho da Ajuda, em Lisboa, Bluay carrega no sangue e na alma as suas raízes cabo-verdianas, que o ligam directamente às sonoridades, emoções e heranças do arquipélago.

Filho de pais cabo-verdianos, cresceu num ambiente onde a música era uma ponte entre mundos, memórias e pertenças. “É desta vivência entre Portugal e Cabo Verde que nasce a sua força criativa. Com apenas 25 anos, José Carlos Tavares, nome verdadeiro de Bluay é já um dos nomes mais promissores da música contemporânea em Portugal”.

Em 2024, temas como “Faz Bem” (com Julinho KSD), “Clima” e “Bom Dia” (com Irina Barros) consolidaram o seu estilo e identidade sonora. “Faz Bem” alcançou 4 discos de Platina, tornando-se um marco na sua carreira.

Em 2025, Bluay venceu o Prémio Revelação dos Play – Prémios da Música Portuguesa e brilhou no Festival RTP da Canção como autor e intérprete do tema “Ninguém”.