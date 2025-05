A jornalista e produtora audiovisual Cândida Barros é a nova presidente da Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV). A tomada de posse está marcada para o dia 14 de Junho, na sede da associação, no Parque 5 de Julho, na cidade da Praia.

A nova direcção assume a liderança da ACACV para um mandato de quatro anos. “A nossa equipa acredita na necessidade imperativa de dinamizar o sector do cinema e do audiovisual como áreas estratégicas para o desenvolvimento económico e cultural do país”, afirma a nova direcção.

Além de dar continuidade ao trabalho realizado ao longo dos 13 anos de existência da ACACV, a equipa pretende consolidar os resultados já alcançados a nível nacional e internacional. Entre as prioridades está o investimento em medidas estratégicas nos domínios público e privado, visando promover e reforçar a presença do cinema e do audiovisual em Cabo Verde.

A direcção propõe actuar com espírito de equipa, rigor, ética e sentido de responsabilidade, aliando esses valores a uma visão de futuro e ao dinamismo necessário para que a ACACV possa evoluir para um Instituto Público do Cinema e do Audiovisual.

“A nossa missão é tornar a ACACV a principal referência do cinema e do audiovisual em Cabo Verde, apoiando o Governo na definição e execução de políticas públicas concertadas entre os setores da Cultura, Educação e Turismo”, acrescenta a direção.

Entre os objectivos da nova gestão estão a promoção de actividades cinematográficas e audiovisuais no país, o incentivo à criação e exibição de produções nacionais, e a formação de novos talentos.

A democratização do acesso ao cinema e a implementação de modelos inovadores de financiamento para o sector, por meio de parcerias estratégicas e da digitalização de toda a cadeia de valor, também estão na agenda da nova direcção.

A aposta em tecnologias digitais e em iniciativas histórico-culturais que viabilizem economicamente o sector e fortaleçam a actuação dos seus intervenientes é outra prioridade do novo elenco.





Direcção

Presidente: Cândida Barros

Cândida Barros Vice-presidente: Elizandra Barbosa

Elizandra Barbosa Secretária da Direção: Georgina Fernandes

Georgina Fernandes Secretário Coordenador do Cinema e Audiovisual de Santo Antão: Jorge Martins

Jorge Martins Secretário Coordenador do Cinema e Audiovisual de São Vicente: José Pedro Bettencourt

Assembleia Geral

Presidente: José Alves

José Alves Vice-presidente: Fernando Tavares

Fernando Tavares Secretária: Sílvia Moniz

Conselho Fiscal