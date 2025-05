​Neyna lança novo single “Calma”

A cantora cabo-verdiana Neyna, que actuou no último fim-de-semana, na cidade da Praia, na 31ª edição do Festival da Gamboa, lança esta sexta-feira, 23, o seu mais recente single, intitulado “Calma”.

Segundo uma nota enviada, o single marca a abertura da temporada dos festivais de verão. “Pode parecer um contrassenso ouvir Neyna pedir ‘Calma’, nas mais variadas línguas, quando a sua música, e esta canção em particular, provoca exatamente o efeito contrário”, lê-se na nota.

A mesma fonte destaca que é com “Calma” que Neyna regressa aos lançamentos a solo, após a edição do seu projecto de estreia, em Agosto do ano passado, um disco que a levou em digressão por vários países, como França, Suíça, Luxemburgo, Irlanda do Norte, Países Baixos e Portugal, com destaque para a sua atuação na 10ª edição do Rock in Rio Lisboa.

De acordo com o mesmo documento, na linha de Oceans, este novo trabalho reúne uma série de temas irresistíveis. “‘Calma’ alia o poder sedutor da voz da cantora e compositora cabo-verdiana às batidas envolventes, características de todo o seu repertório”, refere.

Conforme a mesma nota, com um percurso discográfico ainda recente, Neyna tem-se destacado como uma voz que vai além da promessa, afirmando-se na lusofonia pela maturidade artística que imprime à sua música.