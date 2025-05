Governo prepara elevação do género musical talaia-baxu a Património Imaterial Nacional – ministro

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, anunciou na quarta-feira, 21, em São Filipe, que o Governo está a trabalhar para classificar o género musical genuinamente foguense talaia-baxu a Património Imaterial Nacional.

A medida, que será implementada pelo Instituto do Património Cultural (IPC), representa um novo passo na valorização do “riquíssimo legado cultural” da ilha do Fogo, segundo a mesma fonte.

“Dentro de algumas semanas teremos aqui uma equipa do IPC que já está a trabalhar no processo de classificação de talaia-baxu como património nacional”, revelou o ministro da Cultura, que acrescentou que esta é uma “demonstração clara do empenho” do Governo em reconhecer e proteger as expressões culturais e históricas da ilha.

“É mais uma ajuda para enriquecer ainda mais a parte cultural representativa da ilha do Fogo”, destacou o titular da pasta da Cultura, para quem a iniciativa se insere numa estratégia mais ampla de salvaguarda e promoção do património imaterial da ilha.

Talaia-baxu já possui o seu dia nacional, 01 de Fevereiro, institucionalizado através da aprovação no parlamento, em Abril de 2022, e foi declarado pela câmara dos Mosteiros em Dezembro do mesmo ano como património cultural imaterial de interesse municipal.

Isto por se tratar de “um dos valores mais identificadores do espírito e da alma foguenses” e que se projecta implicitamente na forma de estar e nas vivências mais genuínas das pessoas do Fogo.

O ministro se referiu também à importância das bandeiras tradicionais da ilha do Fogo, considerando-as “elementos relevantes” da memória cultural da ilha e, segundo o mesmo, embora o processo de reconhecimento patrimonial seja feito faseadamente, a classificação das bandeiras também está em consideração e poderá ser alvo de estudos e acções futuras.

Sobre o repto lançado pelo presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuías Silva, para a transformação do Fortim Dona Carlota Joaquina num centro interpretativo e museológico dedicado à emigração e à diáspora foguense, o titular da pasta da Cultura assegurou que a proposta já está sob análise.

“Falámos com a presidente do IPC sobre o assunto e certamente merecerá a nossa atenção”, garantiu Augusto Veiga, que recordou que chegou a visitar o Fortim, acompanhado do presidente da câmara, durante a sua recente visita à ilha do Fogo para participar das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe 2025.