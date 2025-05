​“Independance” de Mário Lúcio é Nº 1 do Top of the World da Revista Songlines

A música “Independance”, do álbum com o mesmo nome, lançado em Janeiro deste ano em Paris, lidera o Top 10 dos melhores temas a nível global, na classificação da revista inglesa Songlines, na sua edição de Maio de 2025. De acordo com uma nota enviada, a revista destaca a homenagem do músico aos 50 anos de independência de Cabo Verde, através de um álbum que reflecte a diversidade de suas influências da África Ocidental, Portugal e Caribe. Além disso, a revista refere que Mário Lúcio resgata essas memórias musicais e cria novas composições nos estilos daquela época, entrelaçando elementos do afrobeat, soukouss e rumba. “O jogo de palavras entre ´Independência´ e ´dança´ que remete para as toadas dançantes da época, transmite o tom festivo e o groove do álbum, referido como uma feliz combinação entre os tons vocais suaves, a melodia descontraída e os instrumentos vibrantes que se intercalam com gravações de arquivo”, menciona. A mesma fonte destaca que ao longo desses quase quatro meses, o “Independance” tem sido amplamente divulgado em várias actuações do músico em palcos nacionais e internacionais, sendo o mais recente, o Festival da Gamboa, que aconteceu no passado fim-de-semana, na cidade da Praia. Mário Lúcio é também referenciado pela revista inglesa como um dos músicos cabo-verdianos mais prolíficos e celebrados da actualidade. O reconhecimento soma-se a outras manchetes na imprensa internacional e aos elogios de várias personalidades que enaltecem a qualidade do álbum. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.