​Ivan Almeida produz novo single do artista angolano Klaudio Hoshai: “Mea Culpa”

O artista e desportista cabo-verdiano Ivan Almeida é o produtor do novo single do cantor angolano Klaudio Hoshai. Intitulado “Mea Culpa”, o tema será lançado nesta sexta-feira, 23, em todas as plataformas digitais.

Segundo uma nota enviada, além da produção de Ivan Almeida, os arranjos musicais ficaram a cargo do cantor e compositor cabo-verdiano Hilar.

A autoria da letra e da música é do angolano Lionsel D2. Trata-se, assim, de um tema nascido de fortes parcerias entre dois países da lusofonia africana. O videoclipe, por sua vez, é uma produção da 7am, filmado na cidade do Porto, em Portugal.

De acordo com a mesma fonte, este é um trabalho de conceção rigorosa e cuidada, com uma linguagem visual pensada ao detalhe. “Mea Culpa” marca uma nova etapa na carreira de Klaudio Hoshai, cuja gestão e comunicação têm estado a cargo da agência portuguesa MM Intermédia nos últimos dois anos.

A música representa uma mudança de estilo na carreira do artista. “É uma sonoridade diferente, já não enraizada na tradição musical angolana, mas sim aberta a novas tendências e ritmos mais voltados para a juventude e a internacionalização”, refere a nota.

O single é descrito como uma kizomba moderna e fresca, ideal para o verão. Quanto à letra, mantém-se a profundidade a que o artista tem habituado os fãs: trata-se de uma reflexão sobre a importância de reconhecer os próprios erros e pedir desculpas.

Residente em Lisboa, Klaudio Hoshai tem vindo a realizar uma tour europeia de forma contínua nos últimos dois anos. Já actuou em países como França, Itália, Polónia, Holanda, Suíça, Espanha e Roménia, entre outros, além de diversas apresentações em Portugal. Estão já confirmadas novas datas na Alemanha, Bélgica e Irlanda, com o regresso a vários países anteriormente visitados.

A mesma fonte lembrou que o artista já actuou duas vezes em Cabo Verde, em 2024: primeiro na cidade da Praia, no âmbito do Atlantic Music Expo (AME), “onde recebeu elogios da crítica e de profissionais da música; e depois no Mindelo, durante as Festas de São João, perante um público de 11 mil pessoas”.

Além da presença em vários festivais de música e cultura africana, Klaudio Hoshai também subiu ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no Festival FeLiCidade.

Ainda este ano, disponibilizou no YouTube um concerto integral, bem como lançou cinco novos singles ao vivo, nos quais interpretou clássicos do cancioneiro tradicional angolano. “Com esses temas, revisita a ancestralidade das canções originais, fundindo-as com uma abordagem contemporânea, jovem e igualmente profunda”.

Após a residência artística no B.Leza, em Lisboa, ao longo de 2024, Klaudio Hoshai prepara-se para assumir a curadoria musical do espaço WOW, no Porto, em 2025 – um sinal claro da sua consolidação como artista nas duas principais cidades portuguesas.