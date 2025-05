​Primeira edição do “Unitel Tmais Live Concert” com Paulo Flores

A primeira edição do “Unitel Tmais Live Concert” acontece no próximo dia 31, no Auditório Nacional, na cidade da Praia, e contará com a actuação do artista angolano Paulo Flores. Tito Paris, reconhecido músico e compositor, é o convidado de Paulo Flores neste espectáculo. A informação foi divulgada esta quinta-feira, 22, pela Unitel Tmais, através de uma nota enviada.

O “Unitel Tmais Live Concert” é um projecto cultural lançado pela operadora com o objectivo de celebrar os 50 anos de independência de Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Com esta iniciativa, a Unitel Tmais avança que reforça o seu compromisso com Cabo Verde, com a cultura, com a valorização da identidade nacional e com a promoção de experiências que inspiram e aproximam as pessoas.

Segundo a empresa, Paulo Flores levará ao palco a sua voz emblemática e mensagens de resistência, memória e esperança. “Paulo Flores apresenta neste concerto o que será uma celebração do caminho até agora percorrido, das pessoas com quem se tem cruzado e do afeto que tem recebido”, sublinha a nota.

O repertório do espectáculo incluirá músicas do seu próximo álbum, intitulado Canções que fiz para quem me ama, descrito como “uma ode à vida, um abraço e a exaltação do público que o tem acompanhado ao longo destes anos”.

Conhecido como o “Pai do Semba”, Paulo Flores é uma lenda viva da música angolana e uma das vozes masculinas mais poderosas da cena internacional. O seu regresso a Cabo Verde, com este concerto especial, promete momentos de grande emoção e partilha cultural.

A Unitel Tmais destaca que a música de Paulo Flores pulsa com vida, numa mistura emotiva de ritmos ricos, melodias sinceras e narrativas poéticas que transcendem fronteiras. “Profundamente enraizado no coração cultural de Angola, o seu som capta a essência da experiência humana: amor e saudade, resiliência e esperança, história e sonhos”.

A mesma fonte indica que a relação de Paulo Flores com Cabo Verde e a sua música remonta à infância, no Bairro dos Coqueiros, em Luanda, onde o seu pai recebia, no pequeno estúdio que tinha em casa, figuras como Voz de Cabo Verde, Bana, Paulino Vieira, Leonel Almeida, Luís Morais e os Tubarões.

Mais tarde, essa ligação estender-se-ia a outros nomes como Boy G. Mendes, Sara Tavares e Tito Paris. Todos fazem parte dessa herança afetiva e musical que molda o artista e a sua identidade como compositor e intérprete.

“Este concerto na Praia procura celebrar a proximidade entre Cabo Verde e Angola, a musicalidade, a poesia e a cultura desses dois países, num ano tão emblemático, em que ambos comemoram os 50 anos de independência e soberania”, conclui a nota.