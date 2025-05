​Garry apresenta novo álbum “100% Mi” em França e em Portugal

O cantor e compositor cabo-verdiano Garry apresenta o seu mais recente álbum, intitulado “100% Mi”, no dia 14 de Junho, em Paris (França), e no dia 28 do mesmo mês, em Lisboa, na LAV – Lisboa ao Vivo.

Garry, que actuou no passado fim-de-semana, no Festival da Gamboa, terá como convidados, no concerto em Paris, os artistas Jennifer Dias, Jim Rama, Lost, Delane Gaita e o grupo de batucadeiras Flor de Esperança. Já no concerto em Lisboa, os convidados são: Jennifer Dias, Hélio Batalha, Zidane Gaita, Nayr Faquirá, Dwayne, Gui Santos, DJ Angel Fox e DJ Oda. O artista promete um concerto repleto de surpresas e emoção: “Uma noite digna de um belo espectáculo”. O álbum “100% Mi” inclui temas como Gabriela, La na Céu, Tratau Dreto, Arrependimento, Bambado, À Deriva, Mundo Sabi, Apaixonada, Sem Bo, 100% Di Mi, Djobem El, Sem Medo, Sunha Ku Bo, Maguau, Toma e Tão Bom. Natural de Porto Mosquito, no município da Ribeira Grande de Santiago, Garry reside há 14 anos em Portugal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.