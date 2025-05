​Ga Dalomba e Ste lançam novo single “Dja Manxi”

Os artistas Ga Dalomba e Ste lançaram, na passada sexta-feira, 23, o seu mais recente single, intitulado “Dja Manxi”, já disponível em todas as plataformas digitais. Trata-se do terceiro lançamento do EP colaborativo entre o artista-ativista Ga Dalomba e o multifacetado talento criativo Ste.

Segundo uma nota enviada, a faixa chega carregada de lirismo, alma e mensagem, um verdadeiro manifesto em forma de música. “Em tempos sombrios, quando muitos sentem que a noite nunca terá fim, ‘Dja Manxi’ surge como um grito de esperança e resiliência”, destaca a nota. A mesma fonte realça que o single apresenta versos potentes, punchlines afiadas, melodia envolvente, cadência firme e um flow autêntico: “a música entrega tudo o que o rap tem de mais puro e necessário: voz, verdade e visão”. “Mesmo nos dias mais escuros, amanhece. Mesmo com dor, seguimos. Mesmo sem ver, acreditamos”, afirmam Ga Dalomba e Ste sobre o significado por trás do tema. A produção musical, conforme a mesma fonte, funde elementos clássicos do boom bap com nuances contemporâneas, criando uma ponte sonora entre o passado combativo do rap e o presente reflexivo da juventude africana. Ainda segundo a mesma fonte, a mensagem de “Dja Manxi” é clara: acredita, levanta, resiste. O videoclipe está previsto para ser lançado em breve, bem como uma campanha social associada ao tema. “Dja Manxi” não é apenas uma canção, é um movimento.

