​Kady lança novo single “Emorio”

A artista Kady lançou, na passada sexta-feira, 23, o seu mais recente single, intitulado “Emorio”, um convite de reconexão com a nossa essência.

Segundo uma nota enviada, com um título de origem iorubá, “Emorio” significa “eu te vejo”. A canção propõe-se como um espelho da alma, refletindo uma mensagem de autenticidade e reconexão interior.

Num mundo marcado pela correria e pelas exigências externas, que frequentemente nos afastam de nós mesmos, Kady convida-nos a uma pausa: um momento de reencontro com o nosso eu mais profundo. O single já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

“‘Emorio’ é sobre esse olhar honesto e amoroso ao espelho, uma lembrança de que a nossa luz mais poderosa vem de dentro, quando aceitamos quem somos e abraçamos a nossa essência”, expressa a artista.

A mesma fonte indica que a musicalmente, Kady combina influências da música africana contemporânea com afro pop e ritmos orgânicos. A letra, da sua autoria em colaboração com Djodje e Princezito, ganha vida através de uma interpretação vocal melódica e envolvente, reafirmando o seu lugar como uma das vozes mais inspiradoras da nova geração da música lusófona.

Kady já passou pela prestigiada plataforma COLORS com a canção “Tamina” e colaborou com artistas como Dino D’Santiago, CESF e Danni Gato.

A artista está nomeada para Canção do Ano com o tema em parceria com CESF nos Cabo Verde Music Awards e tem presença confirmada no Festival Pé na Terra, em Almancil, em setembro deste ano.