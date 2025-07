​4ª Edição das Salinas de Pedra de Lume In Concert homenageia Ildo Lobo

A quarta edição das Salinas de Pedra de Lume In Concert, agendada para o dia 1 de Setembro, irá comemorar os 50 anos da Independência de Cabo Verde e prestar uma homenagem ao falecido Ildo Lobo.

A cantora e compositora brasileira Maria Gadú será a convidada especial desta edição. Esta é a segunda vez que Maria Gadú actua em Cabo Verde, a primeira foi em 2017, na cidade da Praia, durante a 9ª edição do Kriol Jazz Fetival.

O Salinas de Pedra de Lume In Concert está inserido nas festividades do município do Sal e contará com a participação de diversos artistas cabo-verdianos, entre os quais Albertino Évora, Rui de Bitina, Djilas, Ceuzany, Constantino Cardoso, Calu Bana, Mário Marta, Mirri Lobo e Nancy Vieira.

“Muitos serão os artistas que vão cantar este filho da terra, levando-nos a uma viagem pela nossa história, vivência, convivência, celebrações e saudades, num misto de emoções que só poderá ser sentido estando presente no evento”, destaca a organização.

Os bilhetes e t-shirts estarão disponíveis nos vários pontos de venda espalhados pela ilha, a partir desta sexta-feira, 1 de Agosto. O kit (bilhetes + t-shirt) custa 3.300 escudos, apenas o bilhete custa 2.500 escudos, e só t-shirt 1.000 escudos.