​4ª Edição do Prémio SCM será em São Miguel

O município de São Miguel, interior de Santiago, será palco da 4ª edição do Prémio SCM, que está agendada para o mês de Dezembro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 31, pela Sociedade Cabo-verdiana de Música, nas redes sociais.

Segundo a SCM, a Gala Prémio SCM vai reunir artistas nacionais num espectáculo único que celebra a arte, a cultura e o talento nacional.

Neste sentido, a SCM e a Câmara Municipal de São Miguel já firmaram parceria para concretizar este evento que “valoriza os nossos criadores e que acontecerá num dos primeiros municípios do país a ser distinguido com o selo Copyright Friendly”.

A terceira edição do Prémio SCM foi realizada no município de Santa Cruz, interior de Santiago. O Prémio SCM foi criado com o objectivo de estimular a iniciativa e a liberdade de criação musical.

Esta iniciativa pretende também incentivar a produção e as actividades musicais, através da criação de momentos viabilizadores de consagração e reconhecimento de obras musicais que mais se destacaram durante o período em apreciação.