Lançada 3ª edição do Programa de Fomento à Produção de Difusão de Conteúdos Audiovisuais da CPLP

​A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) lançou esta sexta-feira, 1 de Agosto, em todas as capitais dos Estados-Membros, a 3ª edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV 3). Em Cabo Verde, o PAV3 será realizado em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a Radiotelevisão de Cabo Verde.

Segundo a diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, que fez a apresentação do programa, na cidade da Praia, o objectivo do PAV 3 é implementar uma política compartilhar ao desenvolvimento do sector audiovisual nos países de língua portuguesa, através de realização de programas de fomento à produção e à teledifusão de documentários e obras de ficção.

“O PAV3 conta com o financiamento de Angola, Brasil e Portugal, sendo coordenado pelo secretário-executivo da CPLP, através de uma unidade técnica dirigida pelo ICAB, que é o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, para o gerenciamento executivo do programa nos nove países participantes da rede CPLP”, assegura.

Vandrea Monteiro explica que se trata de um programa que promoverá a realização de convocatórias nacionais de selecção de projectos de documentários e obras de ficção em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

“No âmbito deste programa, será lançado um concurso de apoio financeiro para a produção de documentários e obras de ficção. Cada país selecionará um projeto original de 52 minutos, a que será atribuído um apoio de 65 mil euros, e até três projetos originais de curta-metragem, com duração de 15 a 30 minutos, que receberão 18 mil euros cada”, esclarece.

As inscrições para as Convocatórias Nacionais DOCTV e FICTV decorrem no site www.cplp.org, até 25 de Setembro de 2025.

“Trata-se de uma linha de fomento à produção e à difusão, que prioriza sistematizar acções de capacitação, coprodução e difusão de documentários e obras de ficção a partir de uma operação em rede, por meio da qual e de forma simultânea, cada país participante seleciona e coproduzirá uma obra audiovisual de 52 minutos e três curtas-metragens”, revela.

Conforme Monteiro, o edital PAV3, que vem da Comunidade das Línguas Portuguesas, está a ser gerido e coordenado pelo Brasil, mas todos os países terão a oportunidade de ver uma longa-metragem de até 52 minutos a ser financiada.

A directora geral das Artes e das Indústrias Criativas sublinha que além de financiamento, o projecto terá todo o acompanhamento de uma equipa técnica formada por técnicos do Brasil, Angola e Portugal, que são os financiadores.

“Em Cabo Verde, por exemplo, nós através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas achamos por bem ter estes técnicos do PAV3 presentes aqui para formação técnica e supostamente, que poderá ser aqui na cidade da Praia e em outras ilhas, isso dependendo também dos projetos que nós recebermos no futuro”, cita.

Além disso, disse que haverá um programa “Nossa Língua”, de intercâmbio e compartilhamento de conteúdos entre as emissoras públicas de televisão dos Estados-membros da CPLP, voltando ao licenciamento e teledifusão de documentários produzidos na comunidade de países de língua portuguesa.

"Cada país participante da rede CPLP selecionará um documentário nacional para licenciamento de exibição, ou seja, nós estaremos abertos a analisar os documentários que já foram exibidos, tanto dentro do território cabo-verdiano e lá fora, para receberem, será mais um convite, a termos o documentário que será selecionado a passar nas nossas redes CPLP", frisa.