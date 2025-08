​Teófilo Chantre lança videoclipe do single “Doce Sodade”

O cantor e compositor Teófilo Chantre lançou na passada sexta-feira, 1 de Agosto, em todas as plataformas digitais, o seu mais novo videoclipe do single “Doce Sodade”.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, “Doce Sodade” faz parte do álbum “Emocionalmente” lançado em Dezembro de 2024.

Na mesma nota, Teófilo Chantre destaca que esta canção retrata uma profunda e significativa conexão emocional que mantêm com a ilha de São Vicente.

“O tema fala da lembrança da minha infância e da minha relação com a ilha de São Vicente. Daquela saudade revigorada a cada regresso e a promessa de reviver uma serenata numa intemporal morabeza branca e melodiosa”, relata.

É nas tradições familiares, paisagens e memórias de infância que Teófilo Chantre se inspirou para compor “Doce Sodade”.

“Eu fiz esta canção há uns anos durante uma das minhas estadias nesta cidade. No clip, quis mostrar um pouco do bairro da minha infância com sua vivência e fazer uma deambulação em alguns sítios emblemáticos”, conta.

Uma partilha de história e vivências que acaba criando uma ligação com os seus ouvintes, onde uma vez mais Teófilo Chantre faz questão de eternizar o seu passado e presente para nunca esquecer a sua origem.

Com um estilo bastante acústico e com alguns elementos electrónicos “Doce Sodade” não foge ao estilo de músicas suaves com que Teófilo Chantre nos tem habituado.



De realçar que o álbum “Emocionalmente”, do qual “Doce Sodade” faz parte, lançado em Dezembro de 2024, é o 8º trabalho do artista e possui 14 faixas. Os arranjos estiveram a cargo do músico Hernani Almeida.