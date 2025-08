​Festival da Praia d´Tedja será grande momento para São Nicolau

O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, Neivo Araújo, garantiu que o Festival de Música da Praia d’Tedja, que acontece este fim-de-semana, 8 e 9 de Agosto, será um grande momento para a ilha.

Numa conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, 05, o autarca garantiu que está tudo a ser preparado para oferecer um festival de qualidade, que valoriza a nossa cultura e promove o convívio entre todos.

O evento será organizado em parceria com a DG Produções, e insere-se nas comemorações dos 20 anos da criação do Município e promete ser um marco cultural e social na ilha.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a realização do Festival de Música da Praia d’Tedja, nos dias 8 e 9 de Agosto, integrado no programa comemorativo dos 20 anos da criação do Município do Tarrafal de São Nicolau”, afirma.

Neivo Araújo afirmou que, tal como o Festival de Mornas, em Abril, e o Festival de Atum, que decorreu com grande sucesso no passado fim-de-semana, o Festival de Música da Praia d’Tedja será mais um grande momento para o nosso Município e para toda a ilha de São Nicolau.

O cartaz do festival inclui artistas e grupos que farão parte do Festival da Praia d’Tedja: Dina Medina, Silvano, Big Z, Don Kikas, Zé Delgado, Trakinuz, Jorge do Rosário, Lilly Stefan, MC Bala, MC Skala, Nelson Roque, Djosa, Deixa acontecer, Elji Beatzkila, Los Manos, Colectivo de São Nicolau (Didi, Jucily Monteiro, Braz Soares, Pitch e Titiana Gomes).

No plano financeiro, a Câmara Municipal disse que investiu 4 mil contos num festival com orçamento global de 7 mil contos. “O restante do montante será mobilizado pela autarquia e pela DG Produções, com o apoio de empresas e instituições, através da venda de bilhetes, rendas de barracas e espaços comerciais, entre outras fontes de financiamento”.

O autarca destacou a colaboração da Câmara Municipal do Sal, que, “no âmbito da nossa geminação, marcará presença no festival com dois grupos musicais da ilha do Sal”.

Por outro lado, apelou à participação de toda a ilha de São Nicolau, dos emigrantes em férias, dos visitantes e turistas.

“Queremos que o Festival de Música da Praia d’Tedja seja: uma festa da família; um espaço de convívio, respeito e alegria; um momento de dinamização da nossa economia local; uma forte oportunidade de promoção do destino São Nicolau; um evento seguro, com a colaboração de todos com as autoridades de segurança, saúde e proteção civil”, frisa.

Festival de Música da Praia d’Tedja com copos ecológicos

A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau vai introduzir, pela primeira vez, copos ecológicos e reutilizáveis no Festival de Música da Praia d’Tedja, para preservar o meio ambiente e reduzir o uso de plástico descartável.

Conforme o autarca, a iniciativa será realizada em parceria com a empresa privada “MEU ECO COPO”, alinhando-se à legislação nacional e às boas práticas ambientais.

“Já presente em vários festivais em Cabo Verde, esta solução sustentável chega agora à ilha de São Nicolau como uma das grandes novidades da edição deste ano do festival. Para além de promover a redução do consumo de garrafas e copos de plástico, a medida visa sensibilizar o público para a importância da proteção ambiental e da adoção de hábitos mais responsáveis”, sublinha.

Neivo Araújo conta que a Câmara Municipal autorizou o uso dos copos ecológicos no evento, estando prevista a introdução de cerca de 500 unidades, cuja comercialização será da inteira responsabilidade da empresa promotora “MEU ECO COPO”.

“Com esta acção, o Festival Praia d’Tedja reforça o seu compromisso com a sustentabilidade, contribuindo para um evento mais limpo, consciente e amigo do ambiente”, explica.