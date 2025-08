​Joaquim Semedo leva a exposição “De Nós Origem” à Ponta do Sol, na Madeira

A exposição “De Nós Origem” do artista plástico Joaquim Semedo está patente a partir de hoje, 4 de Agosto, no Hall do Centro Cultural John Dos Passos, em Ponta do Sol, na ilha da Madeira (Portugal).

Após ter estado no Funchal, no mês de Junho, a exposição “De Nós Origem” chega assim à Ponta do Sol, onde os amantes da arte podem experienciar este encontro com as raízes. Segundo o artista, a exposição “De Nós Origem” é uma viagem sensível às raízes, à memória, às ligações e aos caminhos que nos definem. “Através de obras que exploram a identidade, a ancestralidade e a conexão com o território”. E assim, o artista aproveita a oportunidade para convidar o público madeirense a mergulhar numa reflexão profunda sobre o que nos constrói enquanto indivíduos e comunidade. As telas de Joaquim ficaram expostas no Centro Cultural John Dos Passos, até 31 de Agosto. Joaquim Semedo é um artista cabo-verdiano, cuja, obra impressionista retrata com sensibilidade o quotidiano, a cultura e os rostos do povo das ilhas. Após uma juventude distante do meio artístico, descobriu a pintura na cidade da Praia, o que o levou a estudar Artes em Portugal. Apesar das dificuldades financeiras, continuou a desenvolver a sua arte, expondo em Cabo Verde, Portugal, França e Estados Unidos da América. De volta ao arquipélago em 2012, fundou a galeria “Viagens nas Tintas” e tornou-se um activista social, promovendo a arte em comunidades e escolas. Joaquim Semedo tem preservando a memória colectiva cabo-verdiana através das suas pinceladas vibrantes.

