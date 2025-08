Edição 1236

Destaque de manchete, esta semana, para a polémica do contrato de concessão do serviço de transporte marítimo interilhas.

Há discrepâncias entre a minuta do contrato de concessão do transporte marítimo interilhas entre o Estado e a CV Interilhas aprovado em Conselho de Ministros e aquele que foi assinado publicamente. As alterações foram feitas sem que José Gonçalves, ministro dos Transportes na altura, tivesse conhecimento. Empresa anunciou que vai utilizar verba da indemnização para comprar navios que já estão ao seu serviço e um navio novo. Polémica foi tema central no debate sobre o Estado da Nação. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirma confiar na justiça e no apuramento da verdade no processo de arbitragem entre o Estado e a CV Interilhas, assegurando que, apesar de respeitar a decisão do Tribunal Arbitral, o governo discorda do seu conteúdo, apoiando-se no voto vencido do juiz nomeado pelo próprio Estado, que denuncia erros na condenação e discrepâncias não validadas pelos ministros envolvidos.

Destaque de capa igualmente para o relatório do INE sobre a contribuição de cada ilha para o PIB nacional.

Dados do PIB por ilhas, publicados pelo INE, mostram que Santiago, São Vicente e Sal são responsáveis pela criação de 81,8% da riqueza nacional. Os restantes 18,2% dividem-se pelas outras seis ilhas. As ilhas com menor peso são Brava (0,9%), Maio (1,2%) e São Nicolau (2,2%).

Abordamos também o ensino.

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, garantiu, na mensagem introdutória do Perfil do Aluno à Saída do Secundário, que já circula no Ministério, que o novo documento estratégico orientador para o ensino secundário foi elaborado com base nos princípios de equidade, inclusão e inovação, em alinhamento com as directrizes nacionais e internacionais.

O ano agrícola é outro dos temas em destaque esta semana no Expresso das Ilhas.

Apesar das previsões para 2025 indicarem chuvas abaixo da média e início tardio da estação, agricultores de Santiago, Santo Antão e Fogo mantêm a esperança. Com as primeiras chuvas já a caírem em algumas zonas, muitos começaram a semear, apesar das dificuldades causadas pela escassez de mão-de-obra, sementes e acesso à água.

A reportagem desta semana recorda os 14 anos de trabalho do Banco de Leite Humano do Hospital agostinho Neto, na Praia.

Desde que entrou em funcionamento o Banco já recolheu mais de cinco mil litros de leite e beneficiou mais de quatro mil crianças. Segundo a coordenadora do BLH, a meta agora é alcançar a certificação de qualidade atribuída pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no âmbito do Programa de Certificação Fiocruz de Bancos de Leite Humano (PCFioBLH), recentemente alargado a países de cooperação como Cabo Verde.

Na Cultura o destaque vai para a exposição de Péricles Barros que está a decorrer, de 5 a 14 de Agosto, no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na Praia.

A exposição reúne pintura, escultura e outras formas de expressão artística. São ao todo 20 peças de escultura soltas, predominantemente candeeiros ou luminárias e 20 quadros de pintura de várias dimensões. Péricles Barros revelou que o título provém do seu labor profissional como engenheiro hidráulico. “Passei 40 anos da minha vida a correr atrás da água e esta planta tem uma particularidade muito especial. É uma planta com uma robustez enorme, que pode passar 3 a 4 anos sem água e sobreviver sem problemas nenhuns. Tem um papel muito importante na mecânica de solos, mas por outro lado tem um aspecto negativo que é extremamente invasiva e consome muito, vai buscar a água onde não está e às vezes prejudica a agricultura”. Entretanto, ressalta, é uma planta que tem uma tendência para contorcer e mostrar-nos algumas formas caprichosas, portanto uma verdadeira artista.

A ler, ainda, os artigos de opinião ‘Entre Likes e Linchamentos: O Desafio da Democracia Cabo-Verdiana’ de Luís Carlos Silva; ‘Cabo Verde e o Futuro Energético: Transformar Lixo em Luz na Ilha de São Vicente’ de James Silva Ramos; e ‘Hegel e a Filosofia do Saber Absoluto’ de Carlos Bellino Sacadura