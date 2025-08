​MCIC anuncia antecipação de 50% do financiamento aos grupos carnavalescos até Setembro

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Augusto Veiga, anuncia que para o Carnaval de 2026, o Governo irá antecipar 50% do financiamento aos grupos carnavalescos já até o mês de Setembro deste ano, permitindo uma preparação mais atempada e estruturada.

Augusto Veiga fez este anúncio esta segunda-feira, 04, numa visita de cortesia ao Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Nilton Monteiro, no âmbito da sua deslocação à ilha de São Nicolau para participar na sessão solene do 20.º aniversário do Município do Tarrafal,

Segundo o MCIC, o encontro teve como objectivo reforçar o diálogo institucional, partilhar informações sobre as mais recentes deslocações do Ministério, bem como abordar temas relevantes como a expressiva presença da comunidade de São Nicolau em Sines, Portugal, um município que acolhe uma expressiva comunidade cabo-verdiana, com forte ligação à ilha de Chiquinho.

Durante a visita, a autarquia de Ribeira Brava, apresentou ao MCIC um projecto para a criação de um estúdio de gravação destinado aos jovens, com o intuito de suprir esta lacuna na ilha.

Foi também destacada a importância da feira local que tem vindo a ser organizada e para a qual se solicitou o apoio do Ministério.

O MCIC anunciou ainda que está em curso a negociação de um pacote de financiamento com empresas públicas e privadas nacionais, com vista ao reforço do apoio ao sector da cultura e das indústrias criativas.

“Cabo Verde é uma terra rica em talento e cultura. Este setor tem sido uma bandeira de representação internacional e investir nele é apostar no desenvolvimento, na dignificação da classe artística e no reforço da imagem do país no exterior”, destaca.

No domínio da música, o MCIC aponta o programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura), já implementado no Tarrafal com escolas, associações e ONGs beneficiárias.

O Ministério assegura, contudo, que ninguém será deixado para trás. "O projecto de doação de instrumentos musicais, integrado no BA-Cultura e desenvolvido em parceria com empresas privadas, poderá também abranger escolas de música da Ribeira Brava".