Sal: “Pedra de Lume in Concert destaca-se por sua capacidade de unir música e valorização do património natural” - Câmara Turismo

A secretária-geral da Câmara de Turismo, Ana Carvalho, sublinhou hoje, na ilha do Sal, que a quarta edição do “Pedra de Lume in Concert”, destaca-se por sua capacidade de unir música e valorização do património natural do país.

Ana Carvalho fez essa afirmação em conferência de imprensa, realizada hoje na cidade de Santa Maria, para anunciar a quarta edição do concerto musical que acontece anualmente na cratera das salinas de Pedra de lume.

Carvalho destacou a singularidade do local onde o concerto será realizado.

"Não é em toda a parte do mundo que temos salinas dentro da cratera de um vulcão, onde se recebe um evento musical para que as pessoas possam saborear não só o evento em si, mas também toda a ambiência à volta do local", salientou-

A declaração da secretária-geral reforça o principal objetivo do evento, que é promover as Salinas de Pedra de Lume como um património histórico e nacional e homenagear um filho de Pedra de Lume.

“Este ano, o evento tem como principal objetivo homenagear o artista Ildo Lobo, filho da vila de Pedra de Lume, em comemoração aos 50 anos da independência de Cabo Verde”, sublinhou.

O concerto, que acontece no dia 11 de Setembro, é uma parceria com a Câmara Municipal do Sal e pretende atrair o público local e turistas para uma experiência cultural e turística única.

Segundo Ana Carvalho, a colaboração tem sido “fundamental para o sucesso do evento”, que está incluído nas festividades do município.

O espetáculo será dividido em duas partes. A primeira será um tributo a Ildo Lobo, reunindo um coletivo de cantores cabo-verdianos, incluindo nomes como Albertino Évora, Rui de Bitina, Djila, Ceuzany, Constantino Cardoso, Calu Bana, Mário Marta, Mirri Lobo e Nancy Vieira.

Estes interpretarão canções de toda a carreira de Ildo Lobo, tanto as da sua fase a solo quanto as gravadas com a banda Tubarões, de que foi um dos membros fundadores.

A segunda parte do concerto contará com a participação especial da cantora brasileira Maria Gadú, que, segundo Ana Carvalho, irá abrilhantar o evento e reforçar o objetivo de dar a conhecer as potencialidades das Salinas de Pedra de Lume como um palco singular e único no mundo.

Os bilhetes para o evento já estão à venda em diversos pontos da ilha, com um custo de 2.500 escudos.

Um pacote especial, que inclui o bilhete e a t-shirt oficial do concerto, está disponível por 3.300 escudos.

O início do concerto está marcado para as 19 horas e, segundo a organização, contará com uma "surpresa" na abertura.

O "Pedra de Lume in Concert" consolida-se como um dos principais eventos da agenda cultural da ilha do Sal, celebrando a música, a história e o património cabo-verdiano.