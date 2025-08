​Festival Calheta homenageia Ferro Gaita

O Festival Calheta, que acontece esta sexta e sábado, 8 e 9 de Agosto, no município de São Miguel, vai homenagear o grupo musical Ferro Gaita, com um cartaz que reúne artistas locais e nacionais.

Enquadrado nas festividades do município de São Miguel, o festival promete ser uma experiência inesquecível, reunindo cultura, música e muita energia positiva.

Segundo a edilidade, este evento, já uma referência no panorama cultural da região, chega com um leque diversificado de artistas, pensado para todos os públicos e gostos musicais.

“Esta edição do Festival Calheta homenageia um grande grupo musical, reconhecido nacional e internacionalmente, que tem São Miguel como a sua casa: Ferro Gaita”, realça.

Conforme o cartaz, na sexta-feira, 8, sobem ao palco da praia de Calhetona, o grupo homenageado Ferro Gaita, Hélio Batalha, Loony Johnson, MC Acondize, CESF, grupo Freirianas Guerreiras, Alyrio, Genilson Gaita, Marcia Cruz, Nelstar, JP Boss, Krak Rasta e Fico Correia.

No sábado, 9, estarão no palco, Djodje, Nelson Freitas, Dynamo, Rods Wires, Bob Living, Neyna, Trakinuz, Ruben Teixeira, Bedja KP, Nany Dias, Jay 3, Gisa e Alberto Tavares.

A entrada no recinto será gratuita no primeiro dia. Já no segundo dia, os bilhetes serão vendidos por 500 escudos.

A apresentação do festival estará a cargo de Carlos André e DJ Tubaron, que vão conduzir o público com animação, interatividade e boa vibração.

A câmara municipal de São Miguel convida todos a participarem nesta “grande” celebração da música e da cultura, que promete momentos inesquecíveis e muita animação.