​Santa Cruz acolhe “Konbersu na Sonbra” em Homenagem a Katchás

O município de Santa Cruz acolhe esta sexta-feira, 8, uma edição especial do evento “Konbersu na Sonbra”, em homenagem ao músico e compositor Katchás. O evento é realizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz no Centro Katchás, em Porto Abaixo.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Cruz, esta edição especial será promovida em comemoração dos 74 anos do nascimento de Katchás, figura incontornável da música cabo-verdiana, e contará com a participação especial do emblemático grupo Bulimundo.

O evento incluirá conversas, momentos musicais e uma exposição temática, numa celebração que pretende valorizar a memória e o legado cultural do artista.

Segundo o caboverdeamusica.online, Katchás foi guitarrista, compositor e líder do Bulimundo desde a sua fundação até 1986. “Katchás será sempre lembrado como o mentor da revolução musical desencadeada por este grupo, ao transformar o funaná até então uma expressão musical camponesa de Santiago sem qualquer impacto fora do meio rural – num género musical assumido nacionalmente, gerador de uma extensa discografia e dos mais expressivos da cultura cabo-verdiana”.

O mesmo site, refere que a iniciação musical de Katchás aconteceu em Lisboa, no início da década de 1970. “Com Armando Tito e outros músicos que coabitavam numa pensão no bairro lisboeta dos Anjos, participou num grupo chamado Cabo Verde Show, mas que não é o que surge em França com Manu Lima e Renê Cabral”.

Conforme conta a mesma fonte, nessa pensão, Katchás passava horas a treinar com a guitarra, sozinho, e como havia bailes aos fim-de-semana, foi aí que tocou em público pela primeira vez.

Em 1972, para fugir ao exército, partiu para França, onde trabalhou na construção civil e participou com conterrâneos do efêmero Broda, com o qual animava bailes da comunidade cabo-verdiana e gravou um disco.

Regressou a Cabo Verde depois de 25 de Abril e em 1978 funda o Bulimundo, que surge em público em 1980. “Seis anos e seis discos depois, Katchás deixa o grupo.