​10ª Edição do Festival de Peixe terá 50 stands

Segundo uma nota da câmara municipal, este ano a aposta recai fortemente na componente gastronómica, disponibilizando um total de 50 stands aos promotores económicos, onde estarão disponíveis uma grande variedade de pratos à base de produtos do mar.
Além de variedade de pratos à base de produtos do mar, o evento contará com a actuação de Bulimundo, Nuno de Guetto, Xibiote, Bensu, Otílio de Mena, Gá da Lomba e Ste Yepisom, Ló e Edson Dany, Assol Garcia e Banda, Dudú Araújo e Fidjus di Codé di Dona.
A entrada no recinto será livre. Além dos artistas já confirmados, o palco acolherá também um leque de artistas locais, na música e na dança.
Conforme o presidente da Câmara Municipal, o principal objectivo do evento é dinamizar a economia local, promover a gastronomia tradicional e criar oportunidades de rendimento para as famílias.
“Serão três dias de muita música, gastronomia e animação, com segurança e qualidade garantida, em que todos estão convidados a participar”, garante.
Realizado desde 2015, o Festival de Peixe tem sido ao longo dos anos um “produto turístico” do município, que tem atraído muitas pessoas de várias partes da Ilha de Santiago, bem como emigrantes e turistas.