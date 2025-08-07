Cultura

​10ª Edição do Festival de Peixe terá 50 stands

PorDulcina Mendes,7 ago 2025 8:57

O município de Tarrafal de Santiago acolhe este fim-de-semana a 10ª edição do Festival de Peixe, que contará com 50 stands e actuação de um leque de artistas. Realizado pela câmara municipal, o evento decorre durante três dias, 08, 09 e 10 de Agosto, no Largo Casa do Pescador, entre as 12h e as 3h00 da madrugada.

Segundo uma nota da câmara municipal, este ano a aposta recai fortemente na componente gastronómica, disponibilizando um total de 50 stands aos promotores económicos, onde estarão disponíveis uma grande variedade de pratos à base de produtos do mar. 

Além de variedade de pratos à base de produtos do mar, o evento contará com a actuação de Bulimundo, Nuno de Guetto, Xibiote, Bensu, Otílio de Mena, Gá da Lomba e Ste Yepisom, Ló e Edson Dany, Assol Garcia e Banda, Dudú Araújo e Fidjus di Codé di Dona. 

A entrada no recinto será livre. Além dos artistas já confirmados, o palco acolherá também um leque de artistas locais, na música e na dança.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, o principal objectivo do evento é dinamizar a economia local, promover a gastronomia tradicional e criar oportunidades de rendimento para as famílias.

“Serão três dias de muita música, gastronomia e animação, com segurança e qualidade garantida, em que todos estão convidados a participar”, garante. 

Realizado desde 2015, o Festival de Peixe tem sido ao longo dos anos um “produto turístico” do município, que tem atraído muitas pessoas de várias partes da Ilha de Santiago, bem como emigrantes e turistas.

Autoria:Dulcina Mendes,7 ago 2025 8:57

Editado porAndre Amaral  em  7 ago 2025 9:39

